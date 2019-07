“Zbor în jurul soarelui” de Paula McLain

Roman aflat în topul bestsellerurilor din publicaţiile New York Times, Publishers Weekly şi USA Today, considerat una dintre cele mai bune cărţi ale anului 2015 de către Amazon.com (Best Books of 2015 şi Top 100 Editor’s Picks), NRP, Shelf Awareness şi BookPage; publicat în peste douăzeci şi cinci de ţăr; în curs de ecranizare.

Plasând acțiunea noului său roman în Kenya anilor ’20, Paula McLain explorează în „Zbor în jurul soarelui“ copilăria şi tinereţea unei femei fascinante: Beryl Markham, antrenoare de cai de curse şi aviatoare temerară care a realizat primul zbor solo peste Atlantic, de la est la vest. Cu o scriitură densă şi un ritm intens, pe măsura pasiunilor eroinei sale, Paula McLain construieşte un roman caleidoscopic în care ficţiunea se împleteşte cu elemente biografice. Accentul cade pe recompunerea unui parcurs afectiv emoționant şi, mai ales, a unui tragic triunghi amoros care a fost celebru în epocă. Relația cu Denys Finch Hatton şi cu baroneasa Karen Blixen, autoarea cărţii „Din inima Africii“, o ajută pe Beryl, în mod paradoxal, să se cunoască în profunzime şi să-şi înţeleagă menirea.

“Fata cu toate darurile” de M.R. Carey

Plin de emoţie şi captivant de la prima pagină până la final, „Fata cu toate darurile“ este cel mai puternic thriller distopic pe care il veti citi anul acesta.

Melanie este o fată foarte specială. Dr. Caldwell o numeşte „micul nostru geniu“.

În fiecare dimineaţă, Melanie aşteaptă cuminte în propria celulă să fie luată şi dusă la clasa ei. Atunci când Sergentul Parks vine după ea, arma lui este întotdeauna încărcată şi îndreptată spre ea, cât timp doi dintre oamenii lui o imobilizează într-un scaun special. Ea nu crede că oamenii o plac prea mult. Glumeşte cu ei că nu îi muşcă, dar ei nu râd deloc.

