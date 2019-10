Cannes, cel mai elegant oraș de pe riviera franceză

Cannes, cel mai elegant și popular oraș de pe riviera franceză, este situat la 60 de kilometri de graniță cu Italia, 55 de kilometri de Monaco și 35 de kilometri de Nisa. Cândva a fost un sat de pescari, iar astăzi este gazda Festivalului de Film.

La întrebarea cum am ajuns acolo, răspunsul ar fi simplu – cu autocarul. Motivul pentru care am decis să plec într-o asemenea călătorie nu aș putea să mi-l explic. Nu eram tentată să ajung la Festivalul de Film, să cunosc actori, să-i admir cu privirea în timp ce calcă fără milă covorul roșu… Nu, categoric! Urmărind serialul de comedie „Le Gendarme de Saint-Tropez” (filmat în buna sa parte în Cannes) și aventurile inspectorului Cruchot, aveam impresiile că despre acest oraș francez știu tot. Odată ce privirea mi s-a izbit de rivierea franceză, avem impresiia că deja am fost aici. Era doar o impresia falsă, pentru că nu știam nicio părticică din ceea ce trebuia să știu. Am avut ocazia să descopăr în cele câteva zile petrecute acolo.

De ce am ales autocarul, știind că voi fi nevoită să stau pe scaun cu capul lipit de geam chiar 22 de ore? La această întrebare aș putea să dau răspuns. Îmi plac călătoriile cu autocarul. Călătorind cu autocarul, poți alege să faci ce vrei: poți admira peisajele de pe traseu, poți face fotografii, poți naviga pe interent de pe smartphone sau laptop, te poți socializa cu tovarășii de drum sau poți dormi. Din acest punct de vedere, călătoria devine cu mult mai plăcută.

Nici vorbă de oboseală! Cannes ne-a uimit prin eleganță și lux. Ne-am îndrăgostit de acest oraș la prima vedere. Noi? Da, un grup de vârșețeni, care au pornit într-una din faimoasele călătorii organizate de profesoara Mărioara Sfera. Nu am regretat alegerea făcută!

Lux și eleganță

Ghidul ne întrerupe firul gândirii și ne informează că orașul în care „am aterizat” (pentru că aveam impresia că am rătăcit într-o altă dimensiune) este o destinație turistică foarte populară atât în Europa cât și în lume. În secolul X orașul a fost cunoscut sub numele de Canua. Numele poate proveni de la „canna”, ceea ce înseamnă trestie. Orașul are o suprafață de 19 kilometri pătrați și aproximativ 70.000 de locuitori, numărul acestora triplându-se în timpul festivalului anual de film. Cannes oferă turiștilor vreme de plajă – peste 3 000 de ore însorite pe an, atracții turistice intersante, muzee, plaje frumoase și o faleză impresionantă. Între Cannes și Nisa se găsesc cele mai bune centre pentru talasoterapie (Biovimer). Orașul are o climă mediteraneeaană, cu veri lungi, până la 12 ore de soare pe zi și veri blânde. Temperaturile în sezonul estival se situează între 16 și 23 de grade Celsius.

Panorama de sus aproape că îți taie respirația. Se vede orașul înconjurat de marea albastră și de insulele Lerins.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 19 octombrie 2019.