Doina Broştean, pensionară din Alibunar:

– Cea mai mare şi cea mai dragă realizare a mea este educaţia pe care am transmis-o generaţiilor de elevi pe parcursul celor 40 de ani de activitate didactică. Ei îmi sunt cea mai mare bogăţie sufletească, şi mă bucură foarte mult frumosul gest al foştilor mei elevi când mă salută cu căldurosul ,,Bună ziua, doamnă învăţătoare!”. În acel moment simt o mare bucurie şi sunt împlinită, pentru faptul că am reuşit ca pe parcursul anilor petrecuţi împreună să transmit copiilor multe lucruri interesante şi frumoase care le vor fi de folos în viaţa care le stă în faţă. Le doresc şi să realizeze succese cu care se pot mândri.

Veronica Stefan, profesoară din Coştei:

– Eu aş putea spune că cea mai mare realizare a mea este activitatea profesională de cadru didactic, pe care o desfăşor cu multă dăruire de sine în şcolile generale din Coştei şi Nicolinţ. Îmi desfăşor activitatea ani la rând într-un domeniu la care visam încă din copilărie. Este o satisfacţie minunată să te afli în mijlocul copiilor zi de zi, stârnindu-le mereu interes pentru a cunoaşte multe lucruri care le vor prinde de bine în viaţă, îndrumându-i totodată să devină oameni onorabili, cu respect faţă de cei mai în vârstă, dar şi faţă de cei din mediul în care trăiesc.

Ionel Belcea din Doloave:

– Cei trei copii. Nimic altceva ce am făcut nu este mai important decât ei: nici casa la etaj, nici casa de odihnă, nici cele trei tractoare şi două combine. Tot aurul de pe planetă nu pot înlocui fericirea care o simt atunci când mă aflu în preajma copiilor mei.

Victor Creţu din Omoliţa:

– Cea mai mare realizare a mea este că am plecat la timp din Serbia. Mă întorc doar pentru două săptămâni să vizitez casa părintească. Mă întâlnesc cu rudele şi prietenii şi plec din nou în Suedia, unde omul este respectat iar munca lui apreciată.

Trăian Truia din Mesici:

– Cea mai mare realizare a mea de până acum este bunăstarea familiei mele, în special reușita copiilor mei, care sunt toți la casele lor, cu familiile și copiii lor. Ca părinte mă mândresc de situația și realizările copiilor mei, căci ele nu sunt decât ecoul realizărilor mele prin munca investită în formarea lor.

Stefan Cotârlă din Vlăicovăț:

– În viață am avut foarte multe realizări importante pe plan profesional. Dar cred că cea mai mare realizare a fiecărui om este, cu siguranţă, familia sa. Anul acesta am devenit tatic al unui băiețel foarte drăgălaș. Cred că aceasta este cea mai mare realizare pe care am avut-o până în prezent. Bineînțeles, soția mea m-a susținut de fiecare dată în toate realizările și ideile mele.

Monica Buia Damjanović din Novi Sad:

– Cea mai frumoasă perioadă din viața mea a început de când am devenit mamă, înainte cu cinci ani s-a născut fiul meu Filip, care m-a făcut și mă face măndră. Acum 16 luni s-a născut și fiica mea Ana. În momentul când s-au născut copiii mei, viața mea a primit un alt sens, schimbându-se în totalitate. Copiii mei mi-au schimbat viziunea asupra vieții în mod pozitiv și frumos.

Novica Nedić din Jitişte:

– Le-am făcut pe toate cele 3 mari realizări în viața unui om: am făcut un copil, am construit o casă, am plantat un pom. Exact în această ordine. Cred că cea mai mare realizare a unui om este, în primul rând, să creadă în sine cu tărie. Numai astfel le va putea îndeplini pe toate celelalte!