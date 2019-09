Tiberie Mateiaş, tânăr agricultor din Nicolinţ:

– Anul acesta, floarea-soarelui a realizat o recoltă destul de bună în comparaţie cu cea din anul trecut. De asemenea a avut şi calitate solidă, ceea ce trebuia să influenţeze pozitiv la preţul de achiziţie. Cred că prelucrătorii trebuie să ţină cont de acest lucru, şi de aceea este necesar să majoreze preţul de achiziţie, acordând prime pentru calitatea obţinută la recolta din acest an la floarea-soarelui. Agricultorii nu sunt, însă, mulţumiţi cu preţul de achiziţie stabilit de prelucrători, deoarece acesta nu poate acoperi în întregime cheltuielile de producţie, care din an în an sunt tot mai mari şi devin insuportabile pentru producătorii agricoli.

Ion Marcovicean-Bobăscu din Seleuş:

– După părerea mea, calitatea hectolitrică la recolta din acest an la floarea-soarelui este foarte bună. Tot la fel şi umiditatea nu a depăşit cota stabilită de prelucrători, însă aceştia nu ţin cont de aceste două condiţii îndeplinite de agricultori. Ei au făcut totul pentru a obţine o recoltă cât mai bună, însă munca lor nu este răsplătită suficient. Au cumpărat cel mai scump material de reproducţie, au fertilizat solul cu îngrăşăminte pe care le-au oferit cooperativele agricole cu care au semnat contracte de colaborare. Achiziţionarea recoltei se face tot la aceste cooperative agricole care, la rândul lor, sunt în legătură directă cu prelucrătorii care croiesc soarta agricultorilor. Aşadar, oricât ar produce de mult şi de calitativ, ţăranul este mereu în pierdere, pentru că munca lui este subapreciată.

Tavi Buzdică, Satu-Nou:

Sunt nemulţumit de producţie. Din cauza schimbărilor bruşte ale vremii, dar mai ales din cauza precipitaţiilor din această primăvară, nu avem un rod de calitate. Gradul este umiditate este mare, iar preţul pe care statul ni l-a oferit este foarte mic. Cred că preţul ar trebui să fie între 35 şi 40 dinari kilogramul. Altfel agricultorii nu au niciun câştig. Nu pot recupera nici măcar sumele pe care le-au investit.

Lucian Stoicu, Glogoni:

Anul acesta nu am semănat floarea-soarelui din cauză că la Glogoni se obţine o producţie de cca 3 000 kg pe hectar. Aceasta este media din mai mulţi ani. Cu preţul actual de 31-32 dinari aproape că nici nu există câştig.

Nistor Gaita din Coștei:

Nu pot decât să-mi exprim nemulțumirea cu situația din agricultură și mai ales cu preţul de achiziţie oferit anul acesta la producția de floarea-soarelui, care este de aproximativ 25 dinari pentru un kilogram. Preţul oferit este sub valoare reală de pe piaţă. Cu acest preț nu putem achita nici ceea ce am investit, dar de câștig nici nu mai putem vorbi. Prețul minim real ar fi de 35 dinari kilogramul.

Petru Târziu din Vlaicovăț:

Floarea-soarelui este una dintre cele mai răspândite plante oleaginoase de la noi din țară și foarte mulți agricultori o cultivă. Dar, raportul calitate-preț la producția de anul acesta la floarea-soarelui, lasă de dorit. După părerea mea, prețul care ar fi cât de cât convenabil la floarea-soarelui ar fi de cel de 45 dinari kg. Doar astfel un agricultor și-ar putea acoperi cheltuielile, care sunt tot mai mari din an în an, iar prețul acestei culturi este redus la minim.

Marcel Iencea din Coștei:

Preţul florii-soarelui sub nivelul de 40 dinari kilogramul nu este real. Preţul oferit nu acoperă nici cheltuielile de producţie. Recolta de anul acesta a fost sub limita așteptării. Lipsa unei reacții urgențe îi va descuraja pe producătorii agricoli și vom fi nevoiți să renuntăm la această plantă oleaginoasă, deși este o cultură importantă pentru țara noastră.

George Mili din Torac:

– În privința prețurilor la floarea-soarelui, pot aminti că am avut ani în care această însemnată plantă industrială a fost platită peste 50 dinari per kilogram. Mai apoi, prețurile au început să scadă. Statul a oferit în jur de 40 de dinari, respectiv mai târziu numai 30 dinari. La ora actuală, prețurile sunt dezastruoase pentru țărani – între 25 şi 27 dinari per kilogram.

Filip Baloș din Torac:

– Producția de anul acesta la floarea-soarelui a fost destul de bună, ajungând la o medie de 2.000-2.200 de kilograme la jugăr, însă prețul ei de 30 de dinari este slab. În comparație cu prețul și producția din anii trecuți, prețul actual este mai scăzut sau aproape egal, însă agricultorii se confruntă cu creșterea inputurilor (material semincier, îngrășăminte, erbicide şi motorină). Deci, prețul rămâne același sau este mult mai mic decât în urmă cu câțiva ani, când atingea și peste 50 de dinari per kilogram de floarea-soarelui. Cheltuielile agricultorilor, însã, au crescut în fiecare an.

,,Pentru a fi mare, e nevoie de muncă, în proporție de nouăzeci și nouă la sută”

Wiliam Faulkner