Cartea noastră în vremea coronavirusului

Probleme mai adânci decât pandemia, dar și reușite

Târgul Internațional de Carte de la Belgrad a fost dintotdeauna un prilej bun pentru editurile noastre de a-și promova producția. Acest eveniment nu a avut loc în octombrie, însă editurile din țară au organizat acțiuni constând în oferte și prețuri promoționale. Două zile a durat, la Belgrad, manifestarea ,,Cartea în Piață”, un mic târg de carte.

Ce s-a făcut, ce se poate face și cum rămâne cu cărțile editurilor noastre pe timp de pandemie? Concluzia care se impune din declarațiile interlocutorilor noștri este că problema e mai adâncă decât pandemia. În ciuda acestui fapt, au apărut cărți noi.

Ana Cârdu: Un an prolific la KOV în pofida pandemiei

În ciuda dificultăților cauzate de pandemie de coronavirus, 2020 a fost un rodnic la Editura KOV din Vârșeț:

,,A apărut a treia ediţie Primăverile în Topčider de Petar Peca Popović, mini eseuri despre Belgradul ultimelor decenii ale secolului XX şi un nou volum Să adăugăm timpului amintirile . Au apărut plachetele de poeme: Gabriel Băbuţ, Necropola, Dragica Stojanović, Bruma, Laslo Blasković, Linia dreaptă şi Vasile Barbu, Lasă-mă să tac. Am publicat cărţi de proză scurtă ale autorilor: Nebojša Lapčević, Manuscript în teracotă, Miroslav Ružica, Povestiri de pe insula mea, precum şi a cunoscutului prozator David Albahari, Mai vrem povestiri scurte, mai vrem, mai vrem. O apariţie cu care ne mândrim este cartea de proză memorialistică Fragmente despre nebunia trecătoare a scriitorului Danilo Nikolić, laureat al Premiului NIN şi al celor mai prestigioase premii din ţară”, aflăm de la Ana Cârdu, președintă la KOV. ,,Vom publica scrierile lui Wilhelm Waiblinger despre viaţa, poezia şi boala poetului J. C.F. Horderlin. Volumul este sub tipar. Acestor titluri vom adăuga şi publicarea volumului de poeme ale laureatului Premiul European pentru Poezie „Petru Cârdu”, care va fi decernat anul acesta. Numele laureatului va fi anunţat la o conferinţă de presă în clipa când situaţia epidemiologică va permite. Am publicat revista ,,Kovine” care se poate citi gratis pe site-ul editurii www.kov.rs. Toate titlurile se pot comanda pe adresa paginii web menţionată mai sus, pe pagina de Facebook Književna opština Vršac, pe adresa de mail kovs@hemo.net sau la numărul de telefon 013 839773. Cărţile noastre se pot cumpăra în librăriile din Belgrad: ,,Vulkan” ,,Delfi” (din Capitală şi din întreaga ţară), ,,Beopolis”, ,,Aleksandar Belić”, ,,Cepter”, ,,Zlatno runo”, ,,Mala akademija”, iar în Novi Sad la ,,Delfi” şi ,,Velika mala knjiga”, completează interlocutorea noastră.

După spusele Anei Cârdu, KOV și-ar fi dorit participarea la Târgul de Carte Internaţional de la Belgrad, cea mai mare sărbătoare a cărţii în Serbia îndrăgită de toată lumea:

,,Considerăm că amânarea s-a făcut în condiţiile de risc major de îmbolnăvire a vizitatorilor şi a angajaţilor editurilor. Noi la KOV ne-am bucurat de faptul că România trebuia să fie oaspete deoarece editura noastră are un număr remarcabil de titluri traduse din literatura română”. ,,Aşteptăm cu nerăbdare anul viitor. Pentru acest an am pregătit Avangarda literară românească, un vis al lui Petru Cârdu de a-şi vedea acest proiect (realizat în anul 1986 în renumita revistă belgrădeană de cultură Delo) într-o ediţie revizuită şi îmbogăţită între copertele unui volum la KOV. Antologia va apărea până la sfârşitul anului. Comuna Literară Vârşeţ are cititorii săi fideli, iubitori de literatură de excepţie, astfel că nu ne îndoim că apariţiile noastre vor ajunge la ei foarte repede şi că vor aprecia la justa valoare calitatea cărţilor noastre, unele dintre ele adevărate evenimente editoriale”, concluzionează Ana Cârdu.

Vasa Barbu: Șanse reduse de promovare a cărților

Editura ,,Libertatea” a avut ultima prezentare în martie, cu puțin timp înainte de decretarea stării de urgență la Salonul Internaţional de Carte de la Novi Sad, inclusiv şi la Televiziunea Voivodinei.

,,Prezentarea a constat în celebrarea scriitorului Slavco Almăjan şi a întregii sale. După aceea, şansele pentru propagarea cărţilor şi autorilor noştri s-au redus simţitor”, spune Vasa Barbu, redactor responsabil al Editurii. ,,Nu au mai fost mostre închinate cărţii și nici alte manifestări de acest gen, iar Târgul de la Belgrad se află încă sub semnul întrebării în privinţa organizării. Aşadar, Editurii „Libertatea” nu i-a rămas altceva decât să-şi prezinte cărţile din producţia anului 2020, şi nu numai, pe paginile săptămânalului nostru ori în emisiunile Radioteleviziunii Voivodinei sau ale Radioteleviziunii Comunei Covăciţa. Aceasta s-a făcut, căci aşa s-au putut transmite informaţii despre cele nouă noutăţi editoriale realizate de Editura „Libertatea” în anul pe care îl vom încheia în curând. Sperăm ca pandemia de COVID-19 să fie eradicată la scară mondială şi să revenim cu toţii la starea de dinaintea ei. Nici anul editorial 2020 în ansamblu nu a fost pe placul nostru, dar aşa este realitatea. Din cele nouă cărţi, doar trei au fost realizate cu finanţări primite direct de CPE „Libertatea” – un roman, un almanah şi o antologie de poezie română şi sârbă, iar restul de şase titluri de diferite genuri au văzut lumina tiparului în ediţia autorilor, ele fiind publicate fie în limba sârbă, fie bilingv (româno-sârbă sau sârbo-română)”.

Dr. Mircea Măran: Publicarea unei cărți astăzi este o adevărată performanță

Faptul că pandemia a afectat toate sferele societății, inclusiv și activitatea editorială, la noi și în lume, îl confirmă și dr. Mircea Măran, președinte Centrului de Studii Banatice care are și o activitate editorială.

,,Desigur că sursele menite culturii în general – și activității editoriale în special – sunt în aceste timpuri ciudate oarecum mai limitate decât în anii precedenți, că este o adevărată performanță să publici azi o carte, și în special, dacă ai și publicat-o, să organizezi lansări la care publicul cititor și opinia publică în general pot fi informați despre conținutul, mesajul și valoarea cărții respective, despre autor și despre editura la care a apărut cartea și că alte modalități de prezentare a cărții poate că nu au efectul unei lansări „pe viu”. Situația ne face să ne adaptăm la orice fel de împrejurări și să încercăm, pe cât este de posibil, să luptăm pentru publicarea de noi titluri, pentru prezentarea lor în mediul online, în alte mijloace de comunicare în masă, în interesul culturii și al cuvântului scris”, afirmă dr. Mircea Măran.

Vasile Barbu: Cartea și editurile trec prin tranziție

Vasile Barbu, director și redactor-șef al Editurii ,,Tibiscus” din Uzdin, la care au apărut anul acesta patru cărți, este de părerea că poate o dată am și avut o piață a cărții, dar că ,,se pare că am pierdut-o”:

,,Poate din neatenție, poate că n-am știut să ne adaptăm la noile condiții dictate, poate că nici nu oferim publicului cititor ceea ce și-ar dori să cumpere / să citească. Dar mai aproape de adevăr vom fi dacă am recunoaște că și cartea și editurile trec printr-o perioadă de tranziție. Noi, editorii, luptând foarte greu pentru asiugrarea finanțării cărților, uităm de foarte multe; de cerințele pieței, de calitatea ,,produsului”, de atractivitatea ofertei, de alți rivali foarte greu de învins cum ar fi internetul, de pildă”. După spusele lui Vasile Barbu, faptul că români sunt tot mai puțini face să avem și o piață mai redusă: ,,Șansa pe care am fi avut-o de a pătrunde cu cartea românească în zona Timocului unde e o mare de români am pierdut-o, se pare definitiv”, concluzionează interlocutorul nostru.

Lucian Marina: Lipsește coordonarea între planurile editurilor mai mari

Minoritatea română s-ar putea mândri de numărul de edituri pe cap de locuitor de naționalitate română în primul dacă, s-ar și realiza planurile editoriale dar, mijloacele menite acestor activități sunt tot mai modeste, afirmă Lucian Marina, jurnalist, editor și președinte al Societății de Limba Română.

,,Înainte de a oferi unele soluții privind modul în care cărțile și publicațiile tipărite să fie și mai accesibile marelui public căruia sunt menite, cum ar fi de ex. organizarea diverselor consursuri la care premiile pentru învingători ar fi cărți și reviste, trebuie clarificat că, acele cărți care sunt cofințate, nu trebuie să fie vândute ci făcute cadou, donate bibliotecilor școlare, respectiv ale comunităților locale și societăților culturale”.

Marina ANCAIȚAN

