Casa de Cultură din Satu-Nou

În pofida crizei sanitare Casa de Cultură ,,3 Octombrie” din Satu-Nou a reușit să motiveze încrederea pe care i-au acordat membrii, angajații și publicul.

Actvitățile au pornit în forță în prima lună a anului:

,,În ianuarie, primul ansamblu și orchestra de muzică populară s-au prezentat în emisiunea „Žikina šarenica“ cu dansuri românești din Satu-Nou și cu jocuri din Bosilegradsko Krajište. În plus, am participat la concertul anual al Societății Cultural-Caritabile Educaționale „Vuk Karadžić“ din Radovljica (Slovenija). Pe data de 1 februarie am organizat expoziția educațională a secției de pictură, unde l-am avut în calitate de oaspete și conferențiar pe pictorul academic Viorel Flora. În sala mică, arhiplină, actorii Milenko Pavlov și Ljiljana Đurić au prezentat comedia ,,Vreau doar să îți spun ce mult te iubesc” – începe povestea directorul Bojan Boleanaț.