Fiecare dintre noi poate să ia măsuri pentru a pătra mediul. Începeți cu următorii pași.

Responsabilitate în alegerea mijloacelor de transport – A merge pe jos sau cu bicicleta este, fără îndoială, cea mai bună cale de a reduce consumul de dioxid de carbon. Ca să nu mai vorbim că acest mod de deplasare este şi bun pentru sănătate, scrie DW.

Să ţinem cont de sustenabilitate la cumpărături– Ar fi bine să ne gândim şi la sustenabilitate atunci când alegem ce punem în coşul de cumpărături şi ce nu. De pildă, dacă ne decidem pentru produse care nu dăunează mediului, pentru produse second-hand, când e posibil, şi, de ce nu, dacă nu cumpărăm decât strict ce avem cu adevărat nevoie.

Să aruncăm mai puţină mâncare – Ştiaţi că aproape o treime din alimentele care se produc într-un an ajung la gunoi? Am putea încerca să aruncăm mai puţine alimente dacă, de exemplu, am folosi resturile, atâta timp cât sunt încă bune, combinându-le în noi feluri de mâncare sau producând din resturi vegetale propriul nostru compost, ca îngrăşământ natural pentru grădină – în locul celui chimic.

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 29 februarie 2020.