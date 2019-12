Destituiri și numiri în funcții

Recent a avut loc cea de-a 41-a ședință a Adunării orașului Vârșeț. Cei 24 de consilieri prezenți (din totalul de 45) au dezbătut și au aprobat în unanimitate cele 18 puncte de pe ordinea de zi.

Adunarea orașului a adoptat decizia referitoare la încetarea mandatului directorului serviciului edilitar-public „2 Octombrie” Nebojša Perić, care a demisionat pe data de 17 noiembrie. Director interimar a fost numit Jovan Knežević care până în prezent a fost șeful administrației orașului Vârșeț.

Primarul orașului Dragana Mitrović i-a mulțumit lui Nebojša Perić pentru buna colaborare de până în prezent: „În ultimii doi ani, Nebojša Perić, în colaborare cu noi, în calitate de fondator, a obținut rezultate semnificative, pornind de la implementarea unor proiecte infrastructurale importante până la creșterea calității serviciilor comunale, ceea ce este cel mai important lucru pentru vârșețeni. Am reușit să păstrăm numărul angajaților, să separăm serviicile comunale, am finalizat stația de prelucrare a apei potabile, am modernizat sistemul de alimentare cu apă, am îmbunătățit rețeaua de canalizare și cea de gaze… Având în vedere toate acestea, am propus ca Jovan Knežević să fie numit director interimar. Sunt convinsă că împreună vom desfășura activitățile serviciului edilitar-public „2 Octombrie” în interesul tuturor concetățenilor noștri”, a declarat primarul Mitrović.

