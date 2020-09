Sub amprenta pandemiei

Ne-am obișnuit ca în această perioada a anului Vârşeţul să miroase a vin, struguri şi cârnaţi prăjiţi, sunetele orchestrei de tamburaşi să se reverse peste oraş de pe deal, în orele serii să aibă loc concursul tradițional „Miss Balul Strugurilor”, concerte de muzică populară sau distractivă, să ne delectăm pe tot parcursul zilei urmărind spectacole pentru copii. Orașul dobândea un alt aspect și pulsa învelit în voie bună.

Totul a rămas doar într-o amintire frumoasă pentru că ediția din acest an a tradiționalei manifestări „Balul strugurilor”, la care vârșețenii țin cu sfințenie, s-a desfășurat sub o altă formă din cauza pandemiei de coronavirus.

Orașul și Organizația Turismului din Vârșeț au pregătit două expoziții interesante: cea de fotografii cu genericul „Balul strugurilor prin timp” (organizată în Piața Sfântului Teodor de lângă Cruce) și cea de vinuri și struguri (în holul Primăriei).

Inaugurând expozițiile, primarul Dragana Mitrović a menționat următoarele: „Balul strugurilor este cea mai importantă manifestare turistico-economică pe care o organizăm în orașul nostru. Anul acesta, din cauza pandemiei, nu am putut să o organizăm cu fast ca și în anii trecuți, dar ne-am propus să o marcăm sub o altă formă. Localnicii și vizitatorii pot vedea expoziție de fotografii care redau o retrospectivă a ,,Balul strugurilor”. La fel, se pot delecta la minunata expoziție de struguri și vinuri în Casa Orașului. Am asigurat transport gratuit pentru vizitatorii care au dorit să pornească pe „Drumul vinului” spre cramele din Gudurica și Srediștea Mare și să guste o cupă cu cele mai bune vinuri vârșețene. Viticultura este foarte importantă pentru dezvoltarea orașului. Ne vom strădui să îmbunătățim această ramură și să-i sprijinim mai mult pe producătorii de struguri și vinuri. Interesul vizitatorilor pentru a veni la Vârșeț este foarte mare. Am luat toate măsurile de protecție și am organizat manifestări în condițiile actuale”.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 26 septembrie 2020.