Duminica trecută, 23 iunie, la Torac a avut loc cea de-a XII-a ediție a întâlnirilor de frățietate Torac – Săcălaz. Clubul de fotbal ,,Armonia” din Săcălaz a fost întâmpinat de comitetul de organizare în frunte cu Ionel Cipu, unul dintre cei mai însemnați semnatari ai proiectului transfrontalier frățesc. După cum este obiceiul, oaspeţii au fost întâmpinaţi cu multă prietenie. Pe terenul mic de fotbal redus din centrul satului a avut loc meciul amical de fotbal dintre veteranii din Săcălaz şi cei din Torac. Binențeles că rezultatul nu este important, doar spiritul sportiv și prietenia de-a lungul anilor dintre jucători. Iată că anul acesta gazdele au dat mai multe goluri. A urmat veselia şi adevărata bucurie sufletească.

Ghiță Blejușcă, secretar general de redacție la periodicul ,,Foaia Săcălazului”, ne-a declarat că din an în an apar noi jucători mai tineri, lucru care are o mare însemnătate pentru continuitatea acestei prietenii de suflet Torac-Săcălaz: „Suntem înfrăţiţi de mulți ani cu Toracul şi în acest timp am avut multe colaborări. Când venim aici la Torac, ne imaginăm o adevărată frăţie. S-a demonstrat că sportul și cultura sunt cele mai bune legături între oameni şi naţionalităţi, care trăiesc indiferent unde pe acest pământ. Noi păstrăm legăturile cu Toracul din totdeauna, la nivel de comună, consilii, asociaţii culturale, sport etc. De zece ani avem aceste meciuri, vara la Torac şi toamna la Săcălaz. Dorim să păstrăm aceste legături pentru a dezvolta şi a lăsa ceva tineretului în continu, să promovăm pe lângă noi tineri, că noi, cei mai în vârstă, nu vom mai fii peste ani. Aceste întâlniri înseamnă promovarea spiritului românesc pentru a păstra neamul, vorba, portul, tradiţia, cântecul şi binenţeles spiritul sportiv.“

Pe parcursul mesei festive, Ion Cipu a mulțumit încă odată participanților și a oferit la fiecare echipă câte o cupă spre amintire. Atmosfera muzicală a fost susținută de Rade Šaranović la acordeon și Drăgan Măran la orgă. Totul s-a derulat cu cântec, mâncare, băutură și veselie, până în orele târzii ale nopții.

