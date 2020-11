Cea De-A XXXII-A Ediție A Festivalului ,,Tinerețea Cântă”- Uzdin 2020

Impresii, atitudini, opinii…

Stelian Miclea, președintele Festivalului ,,Tinerețea cântă”:

Mulțumesc tuturor celor care au susținut ediția din acest an, pe care am adus-o la un bun sfârșit după ce ne-am confruntat cu dificultăți mari. Nu este deloc ușor când te împiedică probleme majore cum este pandemia de coronavirus ce amenință întreaga omenire. Cu mari sacrificii și cu mult entuziasm am organizat încă un festival la Uzdin. Mulțumesc pe această cale comunei Covăcița, Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia și cooperativei agricole ,,Plugarul”, care ne-au sprijinit. Fără ajutorul lor nu am fi putut organiza manifestarea de anul acesta. Mulțumirile mele se îndreaptă și către toți participanții și formația care i-a acompaniat pe soliștii vocali. Sperăm că anul viitor vom organiza o nouă ediție, cu public și mai reușită decât cea din acest an.

George Planjanin, solist vocal, compozitor, aranjor și membru al formației de muzică ușoară:

Am participat la fiecare ediție a Festivalului ,,Tinerețea cântă” din anul 1998. Festivalul s-a desfășurat și 1999, când au fost bombardamentele. Sunt bucuros că și acum, în vremea pandemiei, are loc această manifestare. Am reușit să ducem la bun sfârșit această ediție specifică. Pentru tineri înseamnă mult să nu piardă obișnuința de a cânta în limba maternă. E trist că nu a fost public. A lipsit reacția spectactorilor, dar uite că le-a plăcut soliștilor. Fiind participant în calitate de intepret, compozitor, aranjor și acum membru al formației, am participat împreună cu sora mea Cristina. Am început să compun melodii pe versuri scrise de mama mea Aurora Planjanin. Am scris aranjamente, iar în ultimii ani sunt membru al orchestrei în live. Cred că este important pentru tinerii soliști să aibă o orchestră de 8-10 membri care îi spijină. E mult mai frumos să cânți live, în schimb pe negative e un pic mai steril.

Alina Cojocar, solistă vocală:

Am revenit la Festivalul ,,Tinerețea cântă” după 12 ani. Nu simt că aparțin tineretului de astăzi, colegii mei fiind cu mult mai tineri decât mine. Sper că a fost totuși o surpiză plăcută pentru telespectatori, ascultători și cititori. După cum se știe, nu am avut public din cauza pandemiei, dar mă bucur că ediția din acest an a fost cu orchestră live. Am fost pe scenă și ne-am încurajat unii pe alții. Am auzit melodii din anii trecuți, iar acest fapt m-a făcut puțin nostalgică. Am cântat și eu două cântece, unul fiind din anul 2005, iar altul din 2008. Mă bucur că le cântâm pentru ca iubitorii de muzică ușoară să nu le uite.

Klaudia Șuboni, directoare artistică a festivalului:

Emoțiile au fost destul de mari pentru că nu am știu nici noi cum vom reacționa, fiind foarte ciudat să nu avem reacție din partea publicului și încurajările spectatorilor care întotdeauna ne-au încărcat de energie. A fost o atmosferă mai ciudată, dar în același timp noi ne-am încurajat unii pe ceilalți. Ne-am străduit să dăm o stare de bine și să iasă totul reușit. Suntem mulțumiți și ne bucurăm că în pofida tuturor greutăților pe care le-am întâmpinat totul a decurs la modul excelent. N-am fost siguri nici în urmă cu două zile dacă se va putea să ține acest festival. Ne-am bucurat că totuși s-a desfășurat. Sperăm ca anul viitor să nu trebuiască să fie fără public, pentru că aceasta a fost cea mai mare problemă. Într-adevăr simțim nevoia să fim susținuți și încurajați de către public.

Cristina Motorojescu, solistă vocală:

Este cea de-a treia participare a mea la acest festival. Îmi pare bine că fac parte din tânăra echipă de interpeți la ,,Tinerețea cântă”. De mică vedeam alte fete pe scenă și visam să particip ca solistă vocală la această frumoasă manifestare a cântecului distractiv și a tinereții. La această ediție m-am prezentat cu două balade: ,,În absența ta”, scrisă de Klaudia Șuboni și ,Ochii tăi”, compusă de Cristina Dalea. A fost o ediție specifică, fără public, dar pot să spun că m-am simțit bine pe scenă. Datorită experienței pe care am acumulat-o în ultimii ani nu am avut emoții mari.

Melisa Măran, solistă vocală:

Sunt mulțumită. A fost foarte frumos, dar ciudat să cântăm fără publicul care să ne încurajeze să ne prezentăm cât mai bine. Am avut mai puține emoții decât în urmă cu doi ani, însă mi-aș fi dorit mult să ne aplaude și publicul din sală. De acest festival mă leagă dragostea față de muzică și cântec. Sper că anul viitor va fi un eveniment cu public, mult mai frumos și mai vesel.

Dan MATA

