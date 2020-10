CELEBRAREA SFINTEI CUVIOASE PARASCHEVA ȘI A ZILEI ÎNFIINȚĂRII FUNDAȚIEI ,, Protopop Traian  Oprea din Vârșeț Pietas, virtus, fides

„Aşa cum bisericile noastre au un sfânt protector al întregii comunități, iar creștinii celebrează un sfânt care este ocrotitorul familiei, Fundația „Protopop Traian Oprea” o sărbătorește pe Sfânta Cuvioasa Parascheva care are rolul de a-i păzi pe toţi membri care cu mare cinste participă la organizarea evenimentelor, a festivalurilor culturale și tradiționale românești strămoșești din Banatul istoric. Îmi pare rău că în acest an din cauza pandemiei nu am reușit să desfășurăm atâtea activități cu câte ne-am obișnuit, dar sperăm că atunci când va trece perioada aceasta vom fi și mai activi”, a menționat profesorul Sorin Ianeș, în calitate de primul naș al fundației.

Sfânta liturghie a oficiat-o Emanuel Tăpălagă, vicarul eparhial al Episcopiei „Dacia Felix”, preotul paroh Florențiu Ianeș și părintele arhimandrid Macarie Țuțul, exarhul mănăstirilor din Episcopia „Dacia Felix” și ecleziarul Catedralei Episcopale din Vârșeț. A urmat tăierea colacului, iar dr. Adriana Micșa a fost numită noul naș al fundației.

La ceremonia de celebrare a trei ani de la înființarea fundației, în ziua în care am sărbătorit-o pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, președintele Daniel Răduț a declarat următoarele: „Vom continua să realizăm ideile, să aplicăm principiile propuse pe data de 13 octombrie a anului 2017. Vom contribui și pe mai departe la păstrarea identității, a patrimoniului cultural și a celui spiritual al românilor din Serbia”.

Gheorghe Dinu, consulul general al României la Vârșeț, a menționat că fundația a activat foarte bine în acești trei ani: „După părerea mea, este cea mai activă organizație de acest gen a românilor din circumscripţia mea consulară și cred că din toată Serbia. Pentru asta îi felicit și promit că voi fi în continuare alături de ei, așa cum sunt pentru fiecare român care luptă pentru păstrarea identității culturale și a celei spirituale”.

Ion Gașpăr, președintele „Astrei Române”, a decernat o plachetă jubiliară și una de onoare cu ocazia celebrării Sfintei Parascheva și marcării zilei în care a fost înființată Fundația „Protopop Traian Oprea”.

Ion Cizmaș, consilierul fundației, a transmis următorul îndemn: „Pietas, virtus, fides”, cu mențiunea că datoria membrilor fundației este să stea la granița apărării identității românești.

