Cimbrul este o plantă medicinală cu proprietăți antibiotice, care poate fi folosită în tratarea și prevenirea multor afecțiuni. Cu toate că este originar din zona mediterană și din unele zone ale Africii, cimbrul a fost folosit la început de către egipteni. În zilele noastre, cimbrul este folosit în bucătărie pentru asezonarea multor preparate. Frunzele de cimbru sunt folosite fie proaspete, fie deshidratate ori chiar sub formă de pulbere măcinată.

Beneficii cimbru

Proprietăți antifungice – timolul este cea mai activă substață din cimbru. Această substanță are capacitatea de a preveni infecțiile fungice, ba chiar și de a lupta împotriva acestora.

Reducerea tensiunii arteriale – studiile recente au dovedit că extractul de cimbru reduce semnificativ tensiunea arterială așa că poți înlocui sarea cu cimbru pentru a-ți asezona mâncarea.

Proprietăți antioxidante – cimbrul este una dintre plantele cu cea mai mare concentrație de antioxidanți. Antioxidanții fenolici din cimbru, printre care și luteina și zeaxantina, luptă împotriva radicalilor liberi combatând efectele pe care aceștia le au asupra organismului. Așadar, cimbrul previne stresul oxidativ și efectele dăunătoare pe care acesta le are.

Stimularea circulației sanguine – concentrația mare de fier și alte minerale importante stimulează producția de celule roșii, îmbunătățind circulația sanguină, precum și oxigenarea mai bună a organelor și a extremităților.

Antibiotic natural pentru tratarea disbiozei intestinale – disbioza este o afecțiune ce apare în urma unui dezechilibru bacterian apărut din cauza unor medicamente agresive ori a unor „invadatori” din exterior. Printre simptomele acestei afecțiuni se află diareea, sindromul de colon iritabil, migrenele, depresia și acneea. Cimbrul ajută flora intestinală să se refacă și accelerează vindecarea.

Fortificarea sistemului imunitar – fiind bogat în conținutul de vitamina C, cimbrul are efecte benefice asupra sistemului imunitar. Vitamina C acționează, de asemenea, și asupra producției de colagen, substanța esențială pentru repararea și regenerarea celulelor, țesuturilor, mușchilor și vaselor de sânge.

Reduce stresul – vitamina B6, care se regăsește din belșug în cimbru, are un puternic efect asupra neurotransmitătorilor din creier care declanșează eliberarea de hormoni ai stresului. Introducerea cimbrului în alimentație poate avea efectul de reducere a stresului.

Tratează problemele respiratorii – cimbrul este folosit de sute de ani pentru tratarea afecțiunilor respiratorii începând de la congestia nazală și până la sinuzită, bronșită sau astm bronșic. Acționând precum un expectorant, acesta poate fi folosit pentru tratarea tusei productive. Pentru a-i potența efectele benefice asupra aparatului respirator, consumă cimbrul sub formă de ceai.

Benefic pentru igiena orală – timolul, substanța activă din cimbru, se regăsește în apa de gură. Asta pentru că asigură protecție împotriva bacteriilor. Așadar, poți folosi ceaiul de cimbru pentru prevenirea plăcii bacteriene, a gingivitelor și a respirației urat mirositoare.

