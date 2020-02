Orice simplitate este o complexitate rezolvată

Pablo Picaso a zis: ,,Fiecare copil este un artist. Problema este să rămâi artist când crești”. Este foarte greu, dar nu și imposibil, să rămâi artist în această lume.

Ziua Îndrăgostiților bate la ușă. În ultimele săptămâni peste tot în jurul meu sunt inimi, fie că sunt de lemn sub formă de suporturi pentru lumânări, fie că sunt croșetate sau din hârtie… De data aceasta voi arăta cum se face o cutie în formă de inimă din hârtia hamer (poza 1). Poate că, auzind că inima este din hârtie, sunteți sceptici, dar aveți încredere că așa ceva este posibil.

Pentru început tăiem patru inimi identice. Apoi tăiem din hârtia hamer o bucată de 40 de centimetri în lățime și 8 centimetri în lungime. Cu un dreptar și cu creionul însemnăm 5 cm care va fi mărimea cutiei și 3 cm pe care le vom prinde de partea inferioară când vom forma cutia. Pe linia care am însemnat-o tragem cu un marcator pentru a îndoi hârtiei. Îndoim hamerul și începem să îl tăiem tot la jumatate de cm până la liniuța făcută (poza 2).

Când am terminat cu tăiatul, pe partea tăiată punem lipici. Punem inima peste partea tăiată și începem să îndoim hârtia în jurul inimii până când obținem o cutiuță în formă de inimă. Când am obținut cutiuța dorită, o întoarcem și pe partea inferioară unde se vede că am lipit hârtia. Lipim încă o inimă pentru ca să ascundem cum am lipit (poza 3). Procedăm la fel și cu capacul cutiei, numai că acum tăiem o bucată mai mică (lățime de 40 centimetri și lungime 4.5 centimentri). Facem o linie le 2.5 cm care va fi lungimea capacului, iar 2 cm va fi pentru tăiat și lipit.

Monica MICLEA

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 8 februarie 2020.