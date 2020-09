Trebuie să iubim ceea ce facem ca să obținem ceva spectaculos (II)

Continuitatea este când din petalele căzute alte flori încep să crească. În atelierul meu cresc mereu flori, iar petalele cad cu o mulțime de idei noi. Din an în an învăț și știu tot mai multe. Câteodată mă surprind pe mine însămi cu cantitatea de informații din domenul handmade pe care le dețin.

În acest articol vă voi arăta cum să terminați brățara pe care am început-o în numărul trecut.

Să ne reamintim de schemă. La primul pas trecem prin cinci perle un cristal și o perlă. Luăm pe ac un cristal, șapte perle și încă un cristal. Întoarcem acul și trecem prin perla pe care am trecut adineauri. După ce am făcut un semicerc mergem cu acul prin următorul cristal ceh și șapte perle. După ce am trecut prin cele șapte perle luăm pe ac cinci perluțe, un cristal, o perlă și încă un cristal. Iarăși întoarcem acul și trecem prin ultimele două perle din cele șapte perle prin care deja am trecut. Aceasta este schema principală. Procedăm întocmai și trebuie să facem asta până când vom ajunge la o anumită mărime (poza 1).

Când ajungem la o anumită mărime trecem prin patru perle din cele șapte din pasul 1. Pe urmă luăm pe ac trei perle, o zală cu închizătoarea pe ea și încă trei perle. Trecem acum prin cea de-a patra perlă, prin cele șase perle perluțe și prin componentele metalice. Firul de ață ce ne-a rămas îl trecem prin brățară cu acul și facem câteva noduri (poza 2).

Monica MICLEA

