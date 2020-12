Colțul meu creativ LXIV: Liniștea este natura noastră esențială

Cicero a zis:

„O viață fericită constă în liniștea minții”.

Găsesc cea mai mare liniște (sufletească), dar și neliniște (creativă) atunci când creez.

Gândindu-mă ce aș mai putea recicla în așa fel încât să arate superb, prin minte mi-au trecut ziarele. Am arătat deja cum se fac și cum se vopsesc bețișoarele din ziare. Acum sunt nerăbdătoare să vedeți cum apar ornamentele, ce am reciclat din ziare și cum am făcut o stea din bețișoare. (poza 1).

1. Pregătiți 10-20 de bețișoare vopsite în culoare albă. Îndoiți un capăt de 3-4 cm, iar celălalt de 7-8 cm (este important ca celălalt capăt să fie de două ori mai mare). Îndoiți bețișorul atât cât puteți în jurul primei îndoituri (îndoiți de câteva ori 7-8 cm). Când bețișorul s-a terminat, adăugați-i altul. Lipiți un capăt de celălalt (am arătat în poză cum am făcut acest lucru). Repetați acțiunea până când îndoiți bețișoarele de patru ori (poza 1).

2. Din bețișoarele pe care le-ați îndoit formați o stea (așa cum vedeți pe poza 2 și cum am învățat să desenăm la școală). Tăiați surplusul cu foarfeca. Puneți lipici în gaura bețișorului și băgați un capăt în celălalt. În acest fel obținem o stea (poza 2).

3. Luăm un alt bețișor. Punem puțin lipici la un capăt și îl lipim după steluță cu partea cea lungă, pe partea dreaptă. Strângem puțin, așteptăm un minut și îndoim în jurul vârfului. Mergem la vârful stelei pe partea dreaptă și iarăși mergem pe sub, în jurul vârfului. Repetăm această acțiune la toate vârfurile. Când nu mai avem bețișor, lipim unul în altul, așa cum am făcut la pasul 1 (poza 3).

4. La pasul 4 repetăm ceea ce am făcut la pasul 3: mergem la fiecare vârf al stelei și întoarcem bețișorul în jurul vârfului. Aveți grijă pentru că la acest pas trebuie să mergeți sub prima întorsătură în așa fel încât să obțineți un model modern și unic. În jurul fiecărui vârf trebuie să mergeți de șase ori. La sfârșit tăiați bețișorul și ascundeți-l sub un alt bețișor. Întoarceți steaua pe față (poza 4).

După cum ați observat, nu am dat dimensiuni exacte pentru că trebuie să procedați așa cum simțiți.

Monica MICLEA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 49 din 5 decembrie 2020