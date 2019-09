Suporturi pentru pahare în cutie personalizată

Nu demult am descoperit cum se face decupajul cu șabloane și am început să experimentez cu ele. Dintotdeauna am fost curiosă. Mă interesează totul, iar atunci când vreau un lucru mă conving că îl pot obține. În majoritatea cazurilor reușesc. Da, există lucruri care nu-mi ies la prima încercare, dar sunt consecventă, așa că izbutesc la a doua sau a treia tentativă. Dacă nu m-ar caracteriza curiozitatea și consecvența probabil că nu m-aș ocupa cu handmade.

În acest articol vă voi prezenta cum se fac suporturile pentru pahare în cutie personalizată în tehnica decupaj cu șabloane (poza 1).

Avem nevoie de: suporturi de lemn și cutiuța lor; hârtie pelir cu motivul pe care îl alegeți dumneavoastră de pe Pinterest; vopseaua acrilică obligatoriu albă, iar celelalte culori acrilice vor fi la alegerea d-voastră; lipici pentru decupaj; hârtie de copt; chit acrilic pentru șabloane; lac; spatulă; fier de călcat; pensule și pilă.

Mai întâi trebuie să vopsim suporturile pentru pahare și cutiuța lor în alb de trei ori. Când suporturile s-au usucat, pe partea de sus aplicăm cu pensula lipici pentru decupaj și îl lăsăm 10-15 minute să se usuce. Peste lipici punem motivul dorit pe care mai întâi îl printăm pe hârtia pelir. Apoi punem hârtia de copt peste motiv și îl călcăm cu fierul de călcat la temperatură minimă. Îndreptăm motivul de pe suport și îl lipim în așa fel încât să arăte parcă este desenat. Excesul de pe marginile suportului le pilim cu o pilă. Astfel procedăm cu toate șase suporturi (poza 2).

Monica MICLEA

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 28 septembrie 2019.