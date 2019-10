De tine depinde ce drum vei alege

Umberto Eco a zis: „Ce-i viața dacă nu umbra unui vis care fuge?”. În trecut toate visele mele fugeau de mine. Le-am permis să fugă fiindcă nu aveam curajul să le urmaresc. Atunci când mi-am luat inima în dinții, visele mele au început să țină pasul cu mine. Lucrul cel mai important este că am început și să le împlinesc. La împlinirea fiecărui vis de-al meu, se naște unul nou. Cred că acesta e și scopul: să mergem întotdeauna înainte și să nu privim îndărăt. Dacă o ușă se închide, celalaltă se deschide, fiindcă viața e o mare facultate. Unele examene le picăm, altele le trecem. Toată viața înveți ceva nou.

În acest articol acesta voi face o digresie și nu voi mai scrie instrucțiuni despre o oarecare tehnică. De data aceasta voi scrie despre Târgul Celor Egali ( Sajam ,,J=dnaki”) care a avut loc în perioada 23-27 octombrie la Belgrad. De ce scriu despre acest târg? Fiindcă și eu voi participa la această manifestare care se organizează pentru a doua oară. Voi expune lucruri făcute de mână, mai precis bijuterii în seturi în tehnica quilling și honeybeads. Mulți știu, dar mult mai mulți nu știu că și eu sunt o persoană cu invaliditate. Duc o viață normală, plină de activități. Câteodată mi se pare că am mai multe activități decât persoanele care nu au invaliditate. Toată viața am aspirat să fiu egală cu ceilalți, să nu arăt că sunt diferită. Câteodată am reușit, altădată nu, dar întotdeuna m-am luptat să arăt că pot face ceea ce fac și ceilalți.

Astăzi nu mă mai lupt. Știu că sunt diferită. Asta mă face să fiu unică. Tot ceea ce fac, lucrez, toate activitațile mele – actorie, artă, creație – mă fac să fiu cea ce sunt azi.

Monica MICLEA

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 26 octombrie 2019.