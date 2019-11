Brad inedit de Crăciun

Nu contează dacă bradul de Crăciun este natural, din plastic sau din aluminiu. Cu adevărat important este ca el să fie împodobit cu zâmbete. Charles Dickens a zis că nu există brad perfect pentru Crăciun, fiindcă toți brazii de Crăciun sunt perfecți. Crăciunul este perioada din an în care aprindem focul ospitalității în cămine și flacăra binevoinței în adâncul inimii noastre. Am făcut deja acest lucru și am decis ca anul acesta să particip la proiectul global ,,Do It Yourself – DIY” (Fă singur) să fac singură toate decorațiile de Crăciun, inclusiv bradul. Acum, când încetișor începe sezonul care învăluie întreaga lume într-o conspirație a iubirii, la mine deja au început pregătirile de Crăciun.

În acest articol voi arăta cum fac bradul dintr-o ramură a unui copac. Mai întâi m-am plimbat prin parcul din satul meu, vizavi de casa mea. Am călcat pe covorul frunzelor căzute de pe copaci – verzui, galbene, portocalii, ruginii… Pășind așa, pas cu pas, mi-am amintit că toamna frunzele nu cad pentru că vor, ci pentru că a venit momentul. Primăvara și nici vara nu au farmecul și grația pe care le-am văzut într-o singură înfățișare a toamnei. Repede am găsit o ramură potrivită pentru bradul pe care doresc să îl fac. Am șters-o puțin cu o cârpă și am început să o vopsesc cu culoarea acrilică albă. Când s-a uscat bine, am vopsit parte cealaltă a ramurei. Când s-au uscat ambele părți, am lăcuit parte cu parte. Peste lac am presărat paiete de unghii în culoarea albă ca să arăte parcă strălucește zăpada pe bradul meu handmade. Când am terminat, am lăcuit încă o dată pentru ca paietele să nu se desprindă. Astfel am terminat bradul nostru handmade.

Monica MICLEA

