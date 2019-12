Mâna dăruitoare este întotdeauna deasupra mâinii primitoare

Se spune că cele mai frumoase cadouri nu se găsesc sub brad, ci în suflet. Sunt de acord cu această afirmație, fiindcă cel care nu are Crăciunul în inima sa, nu-l va găsi nici sub brad. Bradul meu de anul acesta va fi împodobit doar cu decorații handmade. De data aceasta vă voi arăta cum să faceți ornamente din conuri de pin.

Pentru primul ornament avem nevoie de: lac acrilic, o pensulă, zăpadă artificială și bineînțeles, conuri de pin.

Luăm un con de pin. Îl lăcuim cu lacul acrilic folosind o pensulă. Deasupra lui punem zăpadă artificială sau pur și simplu introducem pinul în punga cu zăpadă. Îl întoarcem în așa fel încât zăpada să ajungă peste tot conul de pin. Când se usucă, decorația este gata. Folosim mai multe conuri de pin ca să obținem un ornament mai complex (poza 1).

Pentru al doilea ornament din conuri de pin avem nevoie de: spray acrilic de culoare argintie, zăpadă artificială în formă de bile de polistiren și puțin lipici.

Mai întâi colorăm conurile de pin cu spray acrilic argintiu și le lăsăm să se usuce bine. După acea punem lipici pe petalele conului și deasupra lui punem bile din polistren. Lăsăm iarăși să se usuce bine și să se strângă. Cel de-al doilea ornament din conuri de pin este gata (poza 2).

Pentru al treilea ornament avem nevoie de: conuri de pin, spray acrilic de culoare aurie, panglică din satin aurie cu paiete aurii și pistol de lipit cu silicon fierbinte.

Monica MICLEA

