Bradul de Crăciun nu-i brad adevărat fără globuri și clopoței. De data aceasta vă voi arăta cum să le faceți singuri.

Facem globurile din ace din ață de croșetat cu paiete. Mai întâi amestecați bine într-un ghiveci 3 linguri de lipici D5 cu 5 linguri de apă. Umflați câteva baloane (câte globuri doriți să faceți, atâtea baloane umflați). Puneți ața în ghiveci și începeți să o înfășurați în jurul balonului cu ață. Când ați terminat și ați obținut forma dorită, tăiați ața și ascundeți capătul ei unde puteți. Lăsați să se usuce pe un pahar de plastic (poza 1). Când s-a uscat, spargeți balonul cu un ac și îl trageți din globul de ață. Adăugați o ață care o faceți ca agățătoare și puneți globul în brad (poza 2).

Din globurile respective puteți face și coroniță de Crăciun dacă le prindeți una de alta în formă rotundă cu pistolul de silicon fierbinte (poza 3).

Pentru clopoței avem nevoie de sticle de plastic (partea superioară care arată ca un clopoțel). O tăiem și o îndreptăm cu fierul de călcat. Apoi luăm plasticul de la dopul în formă de cerc al bidoului de apă de cel de 6l. Pe el lipim cu pistolul cu silicon fierbinte panglica de satin cu paiete aurii. Pe acel plastic lipim sticlele tăiate. Le ungem cu lipici și le presărăm cu paiete. Am ales ca clopoțeii mei să fie aurii și roșii, așa că am luat paiete de culoare aurie și roșie. Din folie facem bile pentru clopoței. Ața de croșetat cu paiete o lipim jur împrejur de aceste bile. Când se usucă o lipim cu silicon fierbinte de plasticul de care am lipit și sticlele (poza 4). Am făcut mai multe bile din folie și le-am lipit și în mijloc.

Monica MICLEA

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 21 decembrie 2019.