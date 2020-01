Copilul din mine tot mai crede în magie

Se aproprie sfârșitul anului. Cred că sfârșitul anului nu este nici un sfârșit, dar nici început, ci o continuare, cu toată înțelepciunea și experiența ce zace în noi. Anul acesta am învățat foarte multe lucruri. Am avut și urcușuri și coborâșuri, dar sunt mândră de mine că am păstrat copilul din mine care tot mai crede în magie. Astfel, vă voi arăta cum m-am jucat cu becurile electrice arse făcând din ele globuri de brad.

Omul de zăpadă. Îl vopsim cu alb de două ori. La a doua vopsire presărăm cu paiete albe. Când s-a uscat îi punem ochii. Apoi îi desenăm nasul în formă de morcov. Fularul îl facem dintr-o bandă de satin și lipim zircoane negre care vor reprezente nasturi. Mâinile le facem din sârmă. Le lipit cu pistolul cu silicon fierbinte și îndoit în formă de creangă. Pălăria omului de zăpadă reprezintă vârful becului pe care îl vopsim în negru. În vârful becului lipim o panglică cu paiete. Omul de zăpadă dintr-un bec este terminat (poza 1).

Pinguin. E un ornament simplu. Primul pas este să avem o cariocă și să desenăm pe bec aripilile unui pinguin. Vopsim dosul și aripile în negru de două ori, iar fața becului în alb de două ori. Când s-a uscat îi lipim ochii. Desenăm ciocul. Vârful becului îl ungem cu lipici. Peste lipici presărăm paiete argintii. La urmă, ca și în cazul omului de zăpadă, lipim cu siliconul fierbinte o panglică pe post de agățătoare și agățam pinguinul în brad (poza 2).

Renul Rudolf. Îl vopsim în maro de două ori. Îi lipim ochii și o bilă roșie pentru nas. Îi desenăm gura cu roșu și puțin îl vopsim în roșu cu degetul pe față (a roșit sărmanul, că e tare frig în timp ce trage sania!). Vârful de metal al becului iarăși îl ungem cu lipici și presărăm paiete roșii. Îi facem din sârmă două coarne și, ca la becurile anterioare, îi punem panglică pe post agățătoare. Renul Rudolf cu nasul roșu este gata să împodobească bradul (poza 3).

Monica MICLEA

