Acest articol va fi mai neobișnuit. Pe data de 15 ianuarie 2020 vor fi 8 ani de când am început să lucrez ca handmaker și în acest articol voi face o scurtă recapitulare cu ocazia acestei aniversări, care este foarte importantă pentru mine. În prima poza vă prezint primii cercei roșii care i-am menționat în primul meu articol, brățara roșie și ultimul set care l-am făcut anul acesta pe data de 3 ianuarie (poza 1). Privind înapoi spre primele lucrări și cele de acum, îmi pare bine cât am înaintat și sunt mândră că am rezistat. Știu cât am luptat să învăț și să ajung aici unde sunt, nu numai în ceea ce privește crearea bijuteriilor.

În poza a doua este tehnica reciclării creative care am învățat-o în anul 2013. În poză puteți vedea cum am progresat (poza 2). În următoarea poză (3) este tehnica primul meu decupaj în anul 2014 pe un ghiveci de flori și ultimul (2019), pe o cutie de bomboane.

În a patra poză este tehnica quilling combinată cu tehnica reciclării creative (în 2015 deja am început să combin mai multe tehniciă). În poză puteți vedea cum a arătat primul meu tablou quilling pe un ram făcut de mine din ziare și tabloul ce l-am făcut anul trecut în toamnă pe un ram de carton (poza 4).

