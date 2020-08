Toți noi suntem un pic nebuni

În seara zilei de duminică, 23 august, pe scena Căminului Cultural din Straja, Mișcarea Național Creștină, în colaborare cu S.C.A. „Mihai Eminescu” din loc, ne-au prezentat comedia: „Toți noi suntem un pic nebuni”, scrisă de tânăra Corina Trocea, care pentru prima dată semnează regia și scenografia. Tinerii actorii Cristian Manescu, Eugen Manescu, Manuel Simovici, Renato Roxa, Mario Suru, Darius Barbulov și Alen Bocșan, precum și două actrițe debutane – Sandra Borca și Cristina Manescu, ne-au demonstrat, în condiții de pandemie, că fiecare dintre noi are în el un pic de nebunie. Actorii au dat dovadă de talent și bună pregătire, iar spectacolul a avut o priză deosebită la publicul spectator, care aproape după fiecare replică i-a aplaudat frenetic.

Meritele revin domnului Ionel Omoran, coordonatorul Trupei, care a descoperit talentul acestor tineri, i-a adunat laolată, le-a insuflat dragostea față de teatru și tradițiile românești și a înjgehebat la Straja o trupă tânără, unită și compactă, care prezintă spectacole de zile mari: „Spectacolul de anul acesta a fost prezentat pentru publicul din satul nostru și pentru a ne păstra tradiția teatrală. Nu l-am prezentat în cadrul „Zilelor de Teatru”. După cum știți, în ultimii 3-4 ani nu ne-am prezentat la „Zile” și nu o să ne prezentăm până când trupa din Straja nu va avea un membru în Consiliul de Administrație al Uniunii Teatrelor de Amatori. Din alte sate există câte doi membri, iar din Straja niciunul. Este inadmisibil și nu putem accepta așa ceva. Trupa noastră a obținut premii de vârf la „Zile” și la alte manifestări. La anul viitor vor fi patruzeci de ani de când eu am urcat pentru prima dată pe scenă. Primul rol l-am interpretat în anul 1981 și nu pot să accept ca trupa din Straja să nu aibă un membru în Uniunea Teatrelor”, menționeză coordonatorul Ionel Omoran și adaugă: „Tinerii actori cu care lucrez, sunt laolaltă de zece ani. Se cunosc foarte bine, se completează reciproc. Anul acesta am acordat încredere tinerei Corina Trocea de a scrie o piesă de teatru. Apoi am lăsat-o să facă regia și nu am greșit. A făcut un spectacol foarte bun și foarte calitativ. O comedie care are priză la public. A fost ceva inedit și sper că vom continua cu practica de a pune în scenă texte originale și de calitate. Nu ne putem permite ca publicul spectator să stea în sală, iar când pleacă acasă să nu știe ce a văzut. Deși spectacolul acesta este mai scurt, are calitate și se poate clasifica la o competiție de teatru scurt. Putem face față oriunde.

Mariana STRATULAT

