Copiii din Vârșeț au primit pachețele de la Moș Crăciun

Anul trecut primăria orașului Vârșeț a decis ca banii din bugetul orașului destinați pentru organizarea programului de Anul Nou să fie transferați pentru cumpărarea pachețelelor pentru copiii. Pachețele au fost asigurate pentru toți copiii născuți din 2012 până în 2019. Acest eveniment a fost organizat în Sala de Congres a Centrului „Milenium” din Vârșeț unde câteva pachețelele au fost înmânate copiilor pe lângă Moș Crăciun și de către primărița orașului Dragana Mitrović. Copiii au venit împreună cu părinții să primească pachețele de la Moș Crăciun. Toți copiii prezenți la acest eveniment au avut ocazia împreună cu pachețelul primit să facă și o fotografie cu Moș Crăciun și să primească un calendar cu fotografia făcută. Fiecare pachețel a conținut dulciuri, fructe, dar și jucări educaționale. În celălalte sate de pe teritoriul orașuluo, s-a deplasat „Caravana lui Moș Crăciun”, spre a acorda copiilor pacehțele. „În acest an, am luat decizia de a transfera banii din bugetul orașului meniți pentru concertul de Anul Nou, către copiii noștri ca fiecare să primească câte un pachețel. Am oferit 3.500 de pachețele, atât pentru copiii din oraș, cât și pentru copiii din cele 22 de sate. Pachețele sunt destinate copiilor până la 7 ani” a declarat primărița orașului Dragana Mitrović.

Vasilie PETRICĂ

