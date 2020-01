Preocupată de pasiunile care i-au marcat viaţa

Cornellia Berlovan îşi trage originea din Sân-Mihai. Este căsătorită la Alibunar. Este angajată la Sectorul comunal pentru urbanism, dar are şi două pasiuni: teatrul şi călătoriile.

– Încă din copilărie m-a interesat arta frumosului. Cred că această pasiune m-a făcut să mă înscriu la Facultatea de Construcţii. Artele aplicate m-au atras dintotdeauna. Planificarea urbană a localităţilor este pentru mine o artă aplicată care dintotdeauna m-a impresionat.

Încă din şcoala elementară, pe care am terminat-o în Vârşeţ, am participat la activităţile extraşcolare în diferite domenii: muzică, desen, teatru. În tinereţe am creat haine şi bijuterii pentru familie şi prieteni. Am scris poezii care au fost publicate în revistele ,,Tinereţea” şi ,,Bucuria copiilor”. În anul 1985 m-am căsătorit cu Remus şi ne-am stabilit la Alibunar, unde trăim şi la momentul de faţă.

Pe când ne distram, Remus și cu mine ne-am dat seama că avem două pasiuni comune: călătoriile şi teatrul. Câteodată, în week-enduri mergeam la gara din Belgrad şi alegeam o destinaţie la întâmplare. Ca turiști am vizitat aproape întreaga fostă Iugoslavie. Prima dată, când am fost la mare cu echipamentul de camping, am vizitat litoralului adriatic de la Poreč la Split. Ne-am întors pe magistrala care face legătura între oraşele din Bosnia şi Herţegovina și Belgrad.

Călătoriile mă preocupă încă din tinereţe. Această pasiune mi-a rămas adânc întipărită în suflet. Astăzi am redus călătoriile pentru că timpul şi alte obligaţii profesionale mă presează.

Silvia MĂRGAN

