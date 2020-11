Coronavirusul în Balcanii de Vest

Comisarul european pentru extindere,Olivér Várhelyi, a spus că UE va oferi sprijin Balcanilor de Vest și în valul de coronavirus care urmează.

„Am fost alături de această regiune și în primul val. Imediat am trimis asistență sub formă de echipament medical și am susținut economia. Suntem conștienți de faptul că se apropie un nou val. Trebuie să fim pregătiți să oferim sprijin dacă va fi necesar.”, a spus Várhelyi.