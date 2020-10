CRONICA COMUNEI CUVIN

A fost marcată Ziua Mondială a Sănătății Mintale

Cu ocazia marcării Zilei Mondiale a Sănătății Mintale, Spitalul Special de Boli Psihice din Cuvin a organizat, pe data de 10 octombrie, tribune și ateliere dedicate sănătății mintale, tema din acest an fiind „Sănătate mintală pentru toţi. Investiţii mai mari – acces mai mare”.

Scopul acestui eveniment este sensibilizarea și informarea populației despre sănătate mintală, precum și creșterea nivelului de înțelegere vizavi de oamenii cu probleme de sănătate mintală.

Pacienții Spitalului din Cuvin au participat la discuțiile despre sănătate mintală, stigmatizarea, marginalizarea, simptomele anxietății, stresului și răspunsului adecvat la stres, metodele și tehnicile de relaxare, influența religiei asupra sănătății mintale etc.

Ziua Mondială a Sănătății Mintale se marchează în fiecare an la 10 octombrie. A fost stabilită în anul 1992 de Federația Mondială pentru Sănătate Mintală și are scopul de a crește gradul de conștientizare și educare în privința sănătății mintale. Obiectivul campaniei din acest an este creșterea numărului de investiții în sănătatea mintală, pentru că pandemia provocată de noul coronavirus a avut numeroase efecte asupra sănătății mintale și a produs multe schimbări în viața oamenilor din punct de vedere medical, social și economic.

Ana ALBU SAVICI

Articolul îl puteți citi în nr. 43 al săptămânalului „Libertatea” din 24 octombrie