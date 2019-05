Orhideea este o floare gingașă și are nevoie de un regim special de îngrijire. Totuși, cu atenția cuvenită vă va răsplăti cu flori minunate pe tot parcursul anului.

Orhideea are nevoie de mult soare, așa că așezați-o lângă geam. Dacă are suficientă lumină, frunzele plantei vor fi de un verde-deschis. În schimb, dacă frunzele sunt de un verde-închis, acesta este un semn că orhideea nu are suficientă lumină solară. Nuanța roșiatică a frunzelor indică asupra faptului că temperatura este prea ridicată.

O cantitate prea mică de apă va face ca orhideea să nu se dezvolte în ritmul așteptat. Orhideea, spre deosebire de alte flori, are nevoie de udări mai rare, în intervaluri de la 5 până la 10 zile. Puneți ghiveciul într-un vas ori într-o tavă cu apă pentru cca cinci minute, astfel încât floarea să ia apă atât cât are nevoie. Puteți asigura umiditatea necesară dacă așezați ghiveciul pe un strat de pietriș peste care veți turna apă până îl acoperiți. Udarea se face dimineața și apoi în momentul în care pământul este complet uscat.

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 1 iunie 2019.