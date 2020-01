Încep aceste rânduri nu cu tema unei știri de ultimă oră. Acest lucru nu e de domeniul meu, mai ales acum când prin cele mai moderne mijloace de informare putem afla tot ce dorim. Dacă totul este real sau cel puțin adevărat, asta rămâne de văzut.

Eu port cu mine o dilemă cu rădăcini dintr-o întrebare de mai bine de vreo patru decenii. Și anume, cuvântul CATASTROFĂ, folosit de multe ori ca adverb, mai puțin ca substantiv sau adjectiv (catastrofal).

În anumite discuții purtate pe diverse teme, unde interlocutorul meu își părerea caracterizarea principală era simplă – catastrofă.

Vă dați seama că temele de discuție erau așa de ușoare, precum: cum ți s-a părut emisiunea respectivă; cum a fost serbarea, recitalul, programul cultural sau ziarul, revista etc. Atunci când am auzit răspunsul „a fost o catastrofă” am rămas împietrită, neînțelegând nimic. Am întrebat, rugând persoana sau persoanele vizate să-mi explice răspunsul, dar nu prea am primit niște explicații care să mă lămurească în totalitate. Am încercat să intru mai adânc în subiectul de discuție spunând că mie mi s-a părut că nu era atât de gravă caracterizarea.

Poate că nu a fost așa de bun(ă), au fost greșeli, dar au fost și lucruri bune, am insistat eu cu discuția. Apoi am avut îndrăzneala să întreb dacă știe sau nu ce înseamnă acest cuvânt folosit în loc de alte zeci de adjective, adverbe, metafore, epitete (să nu intru prea mult în gramatică). Răspunsul a fost același: „catastrofă”. Am rămas într-un fel, o naivă, care nu știe să-și spună părerea scurt și clar. Încă un lucru interesant: aceste „răspunsuri” scurte și clare nu le-am primit de la oamenii pământului, adică cei simpli, cu un minimum necesar de învățătură, ci de la cei care au avut studii medii sau chiar superioare.

Prof. Elena LELEA

