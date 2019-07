După aproape trei ani de la întoarcerea din India unde am petrecut cinci luni și de unde am rămas cu amintiri frumoase, diferite și care au avut un rol important în dezvoltarea mea morală, sentimentală, și intelectuală, am avut parte de încă o altă mare aventură într-un loc neobișnuit – Maurițius. Pentru necunoscători, sau mai bine zis, pentru cei care au auzit de acest loc minunat (ca și mine de altfel) însă nu știu exact unde se află și cum se ajunge până acolo, Mautițius este o insulă la est de Madagascar în Oceanul Indian. Insula este minusculă încât trebuia să măresc de cinci ori harta digitală pentru a mă documenta, întinsă pe o suprafață de 2040 metri pătrați, înconjurată de plaje și cu o cascadă interioară – și nu, nu mă refer la interiorul insulei ci la interiorul oceanului! Pentru a ajunge acolo e nevoie de avion, bineînțeles, de două zboruri, mai exact. În total vreo 13 ore de zbor, o nimica toată.

Ca și un localnic

Nu am petrecut decât o săptămână pe această insulă, însă aș avea ce să povestesc cu lunile. Ca și de obicei, nu am mers pentru o vizită obișnuită și nici nu am avut parte de un concediu la un resort de lux, ci am călătorit ..local”, exact așa cum îmi place mie. Mai precis, am organizat o reuniune a câtorva prieteni din India (din diferite părți ale Pământului de loc, însă cu toții ne-am cunoscut în India) pentru nunta unei dragi prietene, tot în India cunoscută, cetățean al insulei. Neha a fost atât de amabilă pentru a ne invita la nunta ei în Maurițius încă acum mai bine de un an. La invitația ei au răspuns șapte persoane, printre care și eu, care mai de care cu planuri de a vedea acest loc mirific și totodată de a lua parte la o nunta hindusă, la care nu foarte mulți dintre noi am avut ocazia să luăm parte în timpul petrecut în India.

Emoțiile creșteau tot mai mult pe moment ce data plecării se apropia, bucuria de a revedea vechii prieteni, de a călători pe o insulă de vis, de a vedea o nuntă dintr-o altă religie, cultură și lume, de a fi martor la cununia unei dragi prietene pe care nu te mai așteptai să o vezi în curând; toate acestea se amestecară în mintea noastră, iar entuziasmul creștea cu fiecare zi tot mai mult.

Populația insulei este multiculturală, iar limbile oficiale sunt franceza și engleza, pe lângă creolă, care este limba lor de loc. Când spunem multicultural, ne gândim la mai multe culturi, și în special la mai multe rase, însă ceea ce vezi cu ochiul în Maurițius sunt indieni. Acesta este primul tău gând la prima vedere, până nu încep să vorbească cu tine într-o franceză-engleză stâlcită după care ajungi la concluzia că mauritanii sunt…indieni francezi?! Credeți-mă, este o revelare minunată, ba chiar puțin comică. Indiferent de rasă sau cultură, oamenii sunt foarte amabili și ajutători, în special cu turiștii – sursa numărul unu a venitului.

Alexandra GOICA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 27 din 6 iulie 2019