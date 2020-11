Cuprul – un fungicid mereu de actualitate

Agricultorii folosesc de foarte mult timp produse pe bază de cupru pentru a combate bolile culturilor. Primele înregistrări despre folosirea cuprului ca fungicid datează din secolul al XVII-lea, când agricultorii tratau seminţele de grâu în vederea semănatului cu sulfat de cupru pentahidrat (piatră albastră) împotriva mălurei. Mai târziu, în 1882, omul de ştiinţă francez Millardet a descoperit proprietăţile cuprului ca fungicid, prin folosirea sulfatului de cupru sub formă de zeamă bordeleză (soluţie apoasă de sulfat de cupru şi var stins), pentru a combate mana viţei-de-vie. Prima omologare a unui pesticid pe bază de cupru a avut loc în 1956. În prezent, cuprul poate fi găsit sub mai multe forme în cadrul produselor de protecţie a plantelor: zeamă bordeleză, hidroxid de cupru, oxiclorură de cupru, oxid de cupru.

Cuprul are o acţiune fungistatică şi bactericidă unică datorită ionilor de cupru (Cu++) eliminaţi în apă. Combinaţia cuprului cu diferite substanţe chimice aparţinând proteinelor celulare sau membranelor induce denaturarea proteinelor şi a sistemului enzimatic. Această acţiune este „multi-site”, ceea ce face ca selecţia unor rase de ciuperci rezistente să fie foarte puţin probabilă, şi ajută la spargerea formelor rezistente formate. Ionii de cupru sunt absorbiţi pasiv de către ciuperci şi bacterii în timpul creşterii şi se acumulează în acestea până când concentraţia devine letală pentru celule. Cuprul este mult mai activ împotriva sporilor decât a miceliului ciupercii – de aceea se recomandă ca produsul să se aplice înainte sau imediat ce boala începe să se răspândească. Produsele cuprice au acţiune preventivă şi protectoare, fiind fungicide de contact. Ele au o persistenţă foarte lungă, pentru că ionii de cupru nu pot fi alteraţi sau degradaţi de caldură sau de lumină. Calitatea produsului formulat şi a lucrării de stropit este esenţială pentru o bună eficacitate. Perioada de acoperire a unui tratament cu produse cuprice este de 7-10 zile.

Cuprul are o importanţă agronomică foarte mare. El este un element indispensabil cultivatorilor de viţă-de-vie, atât datorită protecţiei pe care o asigură împotriva manei, cât şi a unui număr de efecte secundare pe care le are. De exemplu, este de neînlocuit în lupta împotriva necrozelor bacteriene. Pentru cultivatorii de pomi fructiferi, cuprul are un rol foarte important în reducerea bolilor bacteriene întâlnite la sâmburoase, având în vedere că nu sunt soluţii alternative. De asemenea, cuprul face parte din programele de combatere a manei şi bacteriozelor la legume.

Când este aplicat spre sfârşitul sezonului în plantaţiile de viţă-de-vie, pe lângă protecţia pe care o asigură împotriva manei, cuprul mai are şi o serie de efecte secundare benefice. Astfel, se reduce atacul de făinare datorită efectului său asupra cleistotecilor şi a miceliului, se reduce atacul de putregai prin îngroşarea pieliţei boabelor de struguri, se întârzie căderea frunzelor, ceea ce ajută lignificarea şi, în plus, ajută la refacerea viei după grindină. Foarte importantă este şi aplicarea tratamentelor cu produse cuprice în vii şi livezi la sfârşitul sezonului, atunci când aproximativ jumătate din frunzele pomilor şi ale viţei-de-vie au căzut.

Dan MATA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 47 din 21 noiembrie 2020