Curiozități ecologice

Impactul pădurii asupra vieții noastre

Lemnul, deficitul căruia va crește de la an la an, în majoritatea cazurilor poate avea înlocuitor, dar pădurile, ca organism viu, ca parte integrantă a biosferei, nu are nici nu va avea vreun înlocuitor.

Site-ul https://ecology.md ne oferă cifre și fapte care permit evaluarea obiectivă a beneficiilor împăduririi, precum și a impactului lor asupra vieții noastre.

În pădure și chiar în parcurile urbane, umiditatea aerului este cu 15-30% mai mare decît pe străzile fără verdeață.

Temperatura aerului în pădure în vreme caldă este cu 4-8 grade mai mică decît în spațiul deschis.

De pe fiecare hectar de teren arabil, care nu este protejat de păduri și fîșii forestiere, se spală de 2,5 ori mai mult azot, de 2 -6 ori mai mult fosfor și de 3-5 ori mai mult potasiul decît de pe cîmpurile protejate.

În perioada secetelor și a furtunilor de praf, 1 ha pădure cu înălțime de 10 m protejează un teren cu o suprafață de 25 – 30 ha.

Se constată că 1 ha de copaci reține înt-un an praf și funingine:

Bradul – 30 tone.

Pinul – 35 tone.

Mesteacănul -70 tone.

Fagul – 68 tone.

Din tot covorul forestier și vegetal al pămîntului, Ucraina ocupă 9,4 mil. ha, care anual din atmosferă absoarbe 206 mil. tone de dioxid de carbon și produce 149 mil. tone de oxigen;

1 ha de pini de 20 de ani produce 7,3 t de oxigen, absoarbe 9,4 t dioxid de carbon ;

1 h de pin de 60 de ani produce 10,9 t de oxigen, absoarbe 14,4 t dioxid de carbon;

1 ha de pădure de stejar de 40 de ani: produce 14,0 t. de oxigen, absoarbe 18,0 t dioxid de carbon;

În medie, 1 ha de pădure din Ucraina anual:

Produce 4 tone de oxigen;

Consumă 5 t de dioxid de carbon.

1 metru cub de lemn constituie în medie 500 kg de acizi adsorbiți;

1 ha de pădure de pin în timpul sezonului de creștere elimină 450 kg de fitentocide, adică uleiuri esențiale, balsamuri, vitamine volatile, rășini, tanini și substanțe aromatice.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 46 din 14 noiembrie 2020