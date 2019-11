Cornelia Berlovan din Alibunar:

– Eu cred că fiecare moment din viaţă ne aduce o experienţă care ne formează personalitatea. Aşa că, nu aş anula decât momentele triste din viaţă, ceea ce, din păcate, nu e cu putinţă.

Violeta Muţu din Nicolinţ:

– Mă bântuie de mult timp întrebarea aceasta. De ani de zile încoace am avut perioade în care am fost faţă în faţă cu un pericol, dar am reuşit să-l stăpânesc. Cred că uneori apar situaţii în care ne lovim de neîncrederea oamenilor din jurul nostru, ne confruntăm cu momente nefericite, pe care dorim să le uităm. De cele mai multe ori dorim o schimbare pentru că este ceva ce ne descurajează. În viaţa noastră există multe lucruri pe care trebuie să le tolerăm. Câteodată poate că ar fi bine ca unor lucruri urâte din viaţă să nu le acordăm atenţia cuvenită, să ne obişnuim cu răutatea, dar nu ne dăm seama că toate acestea influenţează negativ asupra vieţii noastre.

Aproape jumătate din viaţă trebuie să ne luptăm cu lucruri neplăcute şi triste. Negativismul este permanent în jurul nostru. Cele mai triste momente din viaţă pe care le-aş fi anulat, sunt două stări de spirit: depresia şi stresul. Cel mai trist moment din viaţă pe care l-aş fi anulat a fost moartea nemiloasă care l-a luat dintre noi pe bunul nostru socru, tată, şi bunic. A fost acesta un moment tragic care ne urmăreşte toată viaţa, deoarece este foarte greu a pierde o persoană iubită. Dar, viaţa nu o putem schimba, se poate schimba doar modul în care ne trăim viaţa. Cred că orice moment din viaţă este cel mai bun dacă îl acceptăm aşa cum e conceput.

Petru Dane din Panciova:

– Probabil că aş fi plecat de aici, împreună cu întreaga familie. Am avut asemenea ocazii prin anii ’80, dar pentru că atunci situaţia de aici a fost bună, nu am plecat. Acum îmi pare rău.

Maria Bogdan din Doloave:

– În tinereţea mea m-am supărat pe anumite persoane şi rude apropiate din cauza unor neînţelegeri în legătură cu averea. Acum, la bătrâneţe, înţeleg că cea mai mare avere a omului sunt familia şi rudele apropiate.

Gheorghina Novac din Coștei, cu domiciliul în Elveția:

Dacă aș putea da timpul înapoi, aș alege să anulez căsătoriile. Nu m-aș mai căsători, ci aș pune accentul pe mine însămi și pe interesele mele. Aș alege să îmi trăiesc viața după plac. Totuși, din căsătorii am trei copii și nepoți care îmi oferă mari bucurii. Poate că toate se întâmplă cu un motiv și nu ar trebui să schimbăm nimic. Viața își are cursul ei firesc, iar Dumnezeu știe cum rânduiește lucrurile.

Milica Petrović din Vârșeț:

Interesantă întrebare! Auzim deseori lumea spunând: dacă aș putea da timpul înapoi, multe le-aș face la fel. Eu nu cred așa! Nu aș schimba și nici nu aș nici anula nimic, pentru că situațiile grele și toate pierderile pe care le-am avut m-au întârit, m-au făcut mai puternică și mai curajoasă. Am învățat să prețuiesc fiecare moment, să-l trăiesc la maxim. Am dedus că nu trebuie să regret nimic și să văd în toate doar partea pozitivă.

Marija Anđić din Clec:

– Îmi trec prin minte toate momentele în care aș fi putut îmbrățișa pentru ultima dată o persoană dragă, când am spus lucruri pe care le-am regretat ulterior, când am investit timp și energie în situații neimportante sau când nu mi-am dat seama de ceva la timpul potrivit.

Zorica Čokulov:

– Probabil că fiecare om ar schimba unele momente din viața sa. În tinerețe mai facem greșeli, aducem decizii uneori nepotrivite, care pot să ne schimbe cursul vieții pentru totdeauna. Însă, toate acestea sunt momente pe care o persoană le parcurge și nu trebuie să regrete, ci să-și îndrepte privirea spre viitor.