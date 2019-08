Gheorghe Drăgănici din Nicolinţ:

– Dacă ar fi posibil să oprim timpul, eu l-aş fi oprit la împlinirea vârstei de 50 de ani. Dar, ştim cu toţii, timpul nu-l putem opri, aşa că acum am împlinit vârsta de 73 de ani şi consider că i-am petrecut aşa cum am dorit eu. Mă mândresc cu cei doi copii ai mei, cu nepoţii pe care mi i-a dăruit Dumnezeu, care îmi sunt dragi ca lumina ochilor. Dar, cea mai dragă sufletului meu este strănepoata Teodora, pe care o ador atât de mult. Mă simt împlinit şi pentru că alături de mine este soţia mea, Drăguţa, şi că împreună ne bucurăm de anii petrecuţi împreună.

Laurian Duluj din Alibunar:

– Dacă aş fi fost egoist, anii mei i-aş fi oprit când eram de 35 de ani. Cred că acea vârstă era cea mai frumoasă şi că am petrecut-o aşa cum mi-am închipuit eu. Însă, timpul nu-l putem opri în loc, pentru că el îşi are drumul lui, dar trebuie să profităm de orice clipă din viaţă şi să o trăim din plin, ca să nu ne pară rău odată. Mă simt bine şi la anii pe care îi am acum şi mă bucur de ceea ce am realizat în viaţă. Sunt fericit că în fiecare zi îmi văd nepoţii, dar şi pentru că toţi cei dragi sufletului meu sunt aproape de mine. Totul este trecător, precum este şi viaţa pe care o trăim.

Snejana Ancaiţan din Satu-Nou:

Îmi doresc să fi rămas la vârsta de 30 de ani. Pe atunci viaţa a fost cea mai frumoasă. Eram tânără şi cu experienţă de viaţă, ştiam bine ce vreau şi ce nu vreau. Pe când aveam 30 de ani erau alte vremuri, mult mai bune decât cele de astăzi. Aveam bani şi lumea era mai mulţumită.

Aneta Maliţa din Satu-Nou:

Dacă printr-un miracol aş fi putut opri timpul, mi-ar fi plăcut să rămân la vârsta de 27 de ani. Atunci aveam deja familia întemeiată, s-au născuţi toţi cei trei copii ai mei, eram tânără şi împlinită. Nu mă pot plânge nici astăzi. Am o relaţie apropiată cu fiicele, ca între prietene.

Dragana Bojin din Coștei:

Întrebarea este foarte interesantă! Sincer, nu m-am gândit la așa ceva. Dar, nu o să stau mult pe gânduri. Voi răspunde simplu – la vârsta de 40 de ani. De ce? Pentru că la această vârstă suntem cu mult mai puternici. Ne simțim capabili să depășim orice obstacole, să trecem prin greutăți cu brio și mai ales să ne protejăm copiii. Vârsta de 40 de ani, oarecum, reprezintă jumătatea vieții și de aceea, dacă aș putea să opresc timpul în loc, aș rămâne la 40 de ani.

Maria Manciu din Vârșeț:

Viața este cea mai de preț comoară și ne este dată să o trăim o singură dată. De aceea, trebuie să profităm de orice clipă, să ne bucurăm de micile bucurii cotidiene pe care ni le putem permite și, mai ales, de vârsta pe care o avem. Eu aș rămâne la vârsta pe care o am acum, pentru că este cea mai potrivită. Și același răspuns pot să vi-l dau la anul viitor sau peste zece ani. Cea mai frumoasă și cea mai potrivită vârstă este aceea pe care o avem acum și trebuie să ne bucurăm de ea. Nu să privim înapoi și să regretăm după anii ce s-au scurs.

Alexandra Goica din Straja:

– Bună întrebare, şi eu mi-o pun uneori. Cu toate ca am avut parte de nişte ani frumoşi în timpul facultăţii, plini de călătorii şi experienţe uimitoare, terminându-se cu o realizare de care sunt mândră. şi anume publicarea cărţii mele; nu m-aş opri în timp pentru a retrăi toate acestea. Timpul e făcut să curgă, iar omul să crească. Dacă am opri timpul, atunci ne-am opri şi noi din dezvoltare, în special din cea intelectuală, şi ce e omul fără minte? Dacă aş putea să întorc timpul înapoi, aş face aceleaşi lucruri încă o dată, dar nu mi-aş dori să-l opresc în loc, pentru că char îmi doresc să o cunosc pe Alexandra din viitor înainte să mă ajungă Alexandra din trecut.

Răzvan Tudor Zeicu:

– M-aș întoarce în anii studenției, cei mai frumoși ani ai vieții….În afara orelor de curs, îmi petreceam timpul așa cum doream.

Radoslav Stanić:

– Fără doar şi poate, aş fredona zi şi noapte primul vers al cântecului „Douăzeci de primăveri”. Cam la această vârstă aş dori să rămân veşnic.

Vârsta este un preț scump de plătit pentru maturitate.

Tom Stoppard