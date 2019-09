Ljubica Cioloca din Nicolinţ:

– Nimic nu aş fi schimbat din ceea ce mi-aş fi dorit diferit. Viaţa trebuie trăită din plin şi să profităm de tot ce ne aduce ea mai frumos. De fapt, cei mai critici ani din viaţă sunt anii majoratului, când un adolescent împlineşte 18 ani. Abia acum îmi pot da seama de ce unii oameni vorbesc cu nostalgie de anii tinereţii. Eu am împlinit o frumoasă vârstă a vieţii – 45 de ani, şi mă bucur că sunt împlinită cu ceea ce am primit de la viaţă. Totuşi, îmi amintesc cu drag de anii copilăriei, şi poate că mi-aş fi dorit să mă întorc în acea perioadă, dar nu este posibil aşa ceva. De aceea, trebuie să ne bucurăm de aceşti ani ai noştri, pentru că fiecare parte din viaţa noastră işi are plăcerile ei.

Draga Drăgănici din Nicolinţ:

– Dacă aş putea să mă reîntorc la vârsta de 18 ani, poate că aş schimba câteva lucruri din viaţa mea. Mi-aş fi dorit să-mi continui şcolarizarea, să devin funcţionară într-o instituţie de stat. Însă, visul meu nu s-a împlinit, pentru că m-am căsătorit la o vârstă fragedă, şi totul s-a spulberat ca un vis. Însă, nu mă pot plânge de anii mei, şi nici de aceea ce am reuşit să fac în viaţă. Viaţa este aşa cum o trăieşti. Eu mă bucur de tot ce am realizat în viaţă. Am un soţ cu care mă înţeleg foarte bine. Împreună am petrecut 50 de ani de căsnicie, ceea ce le doresc şi copiilor mei, alături de fericire şi înţelegere. Sănătate să fie, că apoi le vom face pe toate.

Rodica Panciovan din Satu Nou:

Nu aş schimba nimic. Nu ştiu în ce măsură suntem întrebaţi noi despre viaţă.

Ilie Damian din Doloave:

– Aş investi economiile în călătorii. Regret că am investit foarte mulţi bani în casa unde nu mai locuieşte nimeni. Copiii, căutând o viaţă mai bună, au plecat în străinătate.

Prof. Roxana Cinci din Vârșeț: Fiecare vârstă are momentele ei bune și mai puțin bune, frumusețea și valorile ei. Vârsta de 18 ani are inocența ei și nu cred că aș fi vrut să am mintea de acum, aș fi fost prea responsabilă, serioasă și nu m-aș fi bucurat de ale tinereții valuri.

Florica Jivan din Coștei: Totul aș fi făcut diferit! Am muncit din fragedă tinerețe, m-am ocupat de casă, de gospodărie. Mi-am dorit să agonisesc cât mai mult. Acum, ajunsă la o anumită vârstă, mi-am dat seama că lucrurile materiale nu au valoare. Dacă aș avea din nou 18 ani și minte de acum, m-aș concentra mai mult pe dezvoltarea personală, aș termina o școală, aș călători… Dar, din păcate, timpul nu-l putem întoarce înapoi.

Elvis Alasu din Zrenianin:

Daca aș avea din nou 18 ani cu mintea de acum: mi-aș aculta intuiția şi instinctele, iar ele vor spune ce decizie să iau. Nu m-aș lăsa influențat de nimeni și nici nu m-aș strădui să câștig aprobarea și aprecierea celor din jur .Aș renunța la tot ce mă face nefericit. M-aș distra mai mult, aș călători, și aș căuta fericirea în lucruri mărunte. Viața este frumoasă și trebuie trăită din plin!

Adriana Roman:

Aș da mai mulți bani pe excursii, aș citi mai mult, aș spune mai des ,,mulțumesc”, ,,te iubesc” și ,,mă bucur că te-am cunoscut”, aș suna-o mai des pe bunica, aș căuta mai puțin zgomotul și haosul și mai mult liniștea și prezența.

„Timpul este un mare meșter în a găsi și dărui leaul tuturor situațiilor.”

Miquel de Cervantes