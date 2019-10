Se descurcă la fel de bine și cu cifrele și cu chistul

Despre Dalila Avram, pictorița, mai bine spus artista multitalentată torăceană, am scris pe scurt în mai multe rânduri. De această dată am hotărât să o prezentăm cititorilor noștri mai îndeaproape.

Dalila este de profesie economistă. Este angajată în contabilitate la o agenție din Zrenianin. Aceasta este partea profesională a Dalilei, cea care implică cifre, matematică, logică. Cealaltă parte este colorată, creativă. Dânsa se ocupă de artă, mai precis de pictură, din fragedă tinerețe. Tatăl ei, Ionel Avram, se ocupă de pictură de mulți ani, așa că Dalila a crescut alături de picturi și de mirosul vopselelor. A început și ea să deseneze. Mai întâi a copiat de la tata, dânsul mereu fiind cel care a îndreptat-o în lumea artei și în ziua de azi își spune părerea.

Despre tehnicile și motivele pe care le folosește Dalila ne-a spus următoarele: ,,În ultimii 15 ani am desenat mai mult portrete, pentru că atunci pot folosi tehnica cu grafit sau cărbune pe hamer. Câteodată combin ambele tehnici. În ceea ce privește picturile pe care le pictez în tehnica ulei pe pânză, mă inspir din balet, muzică, note muzicale, deci din simbolică. În timp ce pictez îmi place să ascult muzică de pian care mă relaxează. Ascultând muzică am mai multă inspirație. În plus, îmi place și să pun note muzicale în pictură, după cum am mai amintit. Mă folosesc de cifre și însemnătatea lor. Apar şi simboluri religioase, păsări, fluturi, îngeri etc. Vreau să fac o poveste, vreau ca pictura să aibă un mesaj. Cu câţiva ani în urmă m-am mai uitat cum pictează alţi pictori, mai ales tatăl meu, dar cu timpul mi-am format stilul meu.

Multe dintre picturile ei Dalila le face cadou la diferite ocazii, dar le și vinde. Pictează şi la comandă, în Serbia şi în străinătate (Germania, Austria…).

Florin RAȘA

