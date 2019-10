Daniel Petraşcu este absolvent al Şcolii de Economie şi Comerţ ,,Dositej Obradovi ć ” din Alibunar și simte o dragoste neţărmurită pentru folclor. Satisfacţia lui cea mai mare a fost Diploma de Merit – Menţiune pentru interpretare solistică formidabilă, acordată de dr. habil Lucian Emil Roşca, preşedintele juriului la ediţia cea de-a 59-e ediție a Festivalului de Folclor al Românilor din Voivodina – Doloave 2019.



L-am întrebat pe Daniel ce înseamnă pentru el acest premiu şi cum îşi va continua cariera de solist.

– Pentru mine acest premiu a însemnat foarte mult având în vedere că sunt un solist vocal în ascensiune. Am îndrăgit folclorul românesc pe când am fost la şcoala primară. Menţiunea pe care am obţinut-o la Doloave mă obligă să continui să cânt. Cele mai mari merite pentru premiile pe care le-am obţinut ca solist vocal revin în primul rând Alexandrei Ranković, cunoscută solistă vocală și preşedinta Asociaţiei de Artă Populară din Nicolinţ. Ea m-a încurajat, m-a susţinut în intenția să devin solist vocal. Alexandra mi-a descoperit talentul și mi-a sugerat ce melodii să cânt, ne-a mărturisit Daniel.

Fiindcă numai munca garantează succesul, Daniel și-a perfecționat abilitățile. Rezultatul sunt succesele pe care le-a avut la cele mai importante manifestări culturale organizate pe aceste meleaguri.

Daniel a debutat la Sărcia, unde a primit mențiune. Deoarece cântecele populare dintotdeauna i-au adus alinare, a continuat să se prezinte la evenimentele culturale organizate în satele româneşti. A primit mențiune şi la ediţia de anul trecut a Marelui Festival, ceea ce l-a făcut să cânte ,,cu suflet pentru suflet”.

Interpreţii săi preferaţi sunt Achim Nica, Traian Jurchela, Ana Pacatiuş și Lazăr Novac. Despre cântecele lui Lazăr Novac spune că îl inspiră, astfel că le-a introdus în repertoriul său.

Ion MĂRGAN