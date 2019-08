Gazdele Marelui Festival se declară pregătite

Se va ridica, peste câteva zile, cortina celei de-a 59-a ediții a Marelui Festival de Folclor și Muzică Românească. După 40 de ani, evenimentul se organizează la Doloave. Lucian Danilov, cunoscut coregraf și membru al comitetului local de organizare, ne oferă informații în ceea ce privește ultimele pregătiri.

,,Dolovenii așteaptă pregătiți începutul festivalului”, transmite Lucian Danilov și continuă: ,,Am hotărât cum va fi aranjată scena. Urmează să ne înțelegem în ceea ce privește masa pentru participanți și oaspeți. De câteva săptămâni încoace exersăm cu seriozitate în vederea participării la concurs, dar am pus la punct și programul inagural. Împreună cu Todor Doru Ursu, directorul Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, urmează să stabilim manifestările adiacente. În zilele festivaliere se va desfășura expoziția de fotografii în care este redat portul românesc din Banat, organizată de către I.C.R.V. Am amenajat o cameră în care fanfara Societății Cultural-Artistice ,,Ion Creangă” face repetiții. Ne dorim să înființăm aici o cameră etno, cu toate diplomele, plachetele și recunoștințele pe care le-au obținut membrii fanfarei din Doloave până în prezent. Vom organiza și masa rotundă ,,Festivalurile noastre: trecut, prezent și viitor”. La discuții, voi propune schimbări în Regulamentul Festivalului referitoare la formațiile de dansuri. În Regulament scrie că o formație de dansuri are voie să se prezinte cu aceeași coregrafie sau o suită de dansuri o dată la trei ani. Nu sunt de acord cu acest lucru, preluat de la sârbi. Adevărul este că noi venim în fiecare an cu alți tineri și nu cu coregrafii noi. Trebuie să punem accent pe dansatori și nu pe coregrafie, pe care mereu să o schimbăm. Nu avem atâtea coregrafii. Ultima manifestare adiacentă va cuprinde o lansare de carte, care va fi organizată de Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina”, precizează Lucian Danilov.

De la el mai aflăm cine sunt oaspeții ediției. Sunt invitate trei ansambluri folclorice din România: ,,Țara Vrancei” din județul Vrancea, Focșani, alături de solista Mari Murcoci, ,,Ghiocelul” din județul Olt, de lângă Craiova (călușerii olteni) și încă o formație de călușeri bănățeni din Câlnic, județul Caraș-Severin.

Teodora SMOLEAN

