Activitate bogată în perioada estivală

Chiar dacă vara este perioada concediilor, pentru amatorii culturali din satele noastre, nu există odihnă. În această perioadă, repetițiile sunt în toi, deoarece se pregătesc pentru Marele Festival și alte manifestări.

Activi în perioada estivală sunt și membrii fanfarei S.C.A. „Eminescu” din Coștei. De la dirijorul Ilia Capeț, aflăm că în ultima perioadă, s-au prezentat la mai multe evenimente importante: „Aș aminti în mod aparte prestația noastră la Crucea cu patru stâlpi – Ruga Albã, unde am avut prilejul sã întâpinãm oaspeții de Rusalii, cu imnurile de stat ale României și Serbiei, precum și Imnul Credinței. Evenimentul a fost onorat de prezența domnilor dr. Ion Omoran și Tiberiu Ciortan, președintele, respectiv secretarul Consiliului Național Român, precum și a lui Slaviša Maksimović, responsabil pentru Dezvoltarea Rurală în Executivul Orașului Vârșeț. Am fost invitați de preotul iconom-stavrofor Cornel Juică, iar la eveniment au fost prezenți și oaspeți din România. În fiecare an, ne prezentăm cu drag la slujba de sfințiere de la Ruga Albă, căci astfel contribuim la păstrarea tradiției.

Un alt eveniment deosebit la care am avut ocazia să ne prezentăm, s-a petrecut la Seleuș și a fost prilejuit de ridicarea la rang de iconom-stavrofor a preotului paroh Cristian Băbuț, în prezența unui sobor de preoți și a PS Episcopul Siluan. La eveniment au fost prezenți domnii Gheorghe Dinu, consulul României la Vârșeț, și Ion Magda, vicepreședintele C.N.M.N.R.S. Aici a fost sfințită și o încăpere de vară în curtea Bisericii, iar noi am avut prilejul să susținem un program de câtece populare și patriotice.

Mariana STRATULAT

