Pentru primii an de studii masterale și doctorale sunt asigurate 2.830 de locuri bugetate.Guvernul Provincial a adoptat hotărârea privind numărul de studenţi bugetari în primul an de studii de licență, academice şi integrate, masterale și doctorale la facultăţile Universităţii din Novi Sad în anul universitar 2019 – 2020. A fost adoptată şi hotărârea privind numărul de boboci la şcolile superioare de specialitate a căror şcolarizare se va finanţa din buget.Este prevăzut ca în anul universitar 2019 – 202 în primul an să se înscrie 5.589 de studenţi la studiile de licență, academice și integrate și care s vor finanța din buget.

George Subu

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul”Libertatea” din 1 iunie a.c.