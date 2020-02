Eminescu… veșnic!

Noi, românii din orașul canadian Kitchener, ne-am alăturat conaționalilor noștri de pretutindeni și l-am sărbătorit, ca și în fiecare an, pe neuitatul Eminescu.



Un sentiment de bucurie ne învăluie sufletul și un chip drag ne apare în fața ochilor atunci când rostim Eminescu. L-am cinstit pe Luceafărul poeziei românești la aniversarea a 170 de ani de la nașterea sa. Am marcat în trei locuri, reuniți pe data de 19 ianuarie în orașul Kitchener.

La sfârșitul slujbei din Biserica Ortodoxa Română ,,Sfinții Petru și Pavel” s-au spus poezii de Eminescu. În orele de după-amiază, asociația românilor din triunghiul de aur ,,Arta” a organizat, la sediul ei din oraș, un eveniment la care s-a discutat despre viața și arta lui Eminescu. Am citit poezii cunoscute și îndrăgite de toți, am cântat împreună și am împărtășit sentimentele pe care le trezește Eminescu. În orele serii, am mers cu toții la Centrul Cultural ,,Banatul” unde Cenaclul Literar ,,Florica Batu Ichim” a organizat Festivalul ,,Eminescu 2020”.

La evenimentele amintite au participat elevii de la școala de limba romană din Kitchener, profesorii și scriitori din împrejurimi, grupuri muzicale și literare, precum și ansamblul folcloric ,,Aroy” din Kitchener. Din dragoste pentru neam, limba română, credință și tradiție, cu toții și-au dat contribuția la reușita acestei zile.

Organizatorii au dedicat o parte din program zilei de 24 ianuarie, când marcăm Unirea Principatelor Române din 1859. În acest sens, grupul muzical ,,Muzidava”, condus de prof. Ion Damian, a interpretat pentru prima dată colindul ,,Pentru cruce, pentru țară”. În încheierea festivalului, ansamblul folcloric ,,Aroy” și toți cei prezenți la eveniment au dat mână cu mână în hora Unirii.

Dorina IDVOREAN



Textul integral îl puteți citi în numărul 8 din 22 februarie 2020 al săptămânalului ,,Libertatea”