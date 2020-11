Dorel Cebzan din Sân-Mihai, Cultivarea alunelor este o afacere profitabilă

Cultivarea alunelor este o afacere profitabilă

Tot mai mulţi tineri de la sat văd agricultura drept o ramură importantă şi îşi dezvoltă activ afaceri în acest domeniu. Dorel Cebzan a fost ghidat de ideea că doar o afacere proprie îi poate asigura un viitor cert în satul natal. În urmă cu 8 ani, pe un teren arabil din apropierea satului Sân-Mihai, Dorel a decis să cultive aluni. Visul său a devenit realitate, astfel că la momentul de faţă se mândreşte de venitul realizat de la plantaţia de aluni.

– Trăiesc la sat şi am meditat de ce cauză agricultura nu poate aduce un venit mare cum şi-au închipuit agricultorii. Am ajuns la constatarea că în perioada ultimilor 19 ani, seceta a apărut în 6 ani, aşa că nici recolta nu a fost aceea pe care şi-au dorit-o agricultorii. Deoarece ocupaţia mea de bază era agricultura, am decis să încep cu irigarea pământului arabil, pentru că doar în acest mod mă pot confrunta cu seceta şi pot să reduc pagubele la minim. Am înfiinţat o plantaţie de aluni şi aşa am început să-mi realizez visul. Pentru a mă informa despre această ramură a agriculturii, am participat la diverse seminare şi a făcut vizite de studiu atât la noi în ţară, cât şi peste hotare, unde se aplică tehnologii moderne în livezile cu aluni. Mi-am procurat soiuri noi de alun, pe care le-am sădit în terenul amenajat. La început nu aveam experienţă suficientă, dar am consultat literatură de specialitate.

Ion Mărgan

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul ,,Libertatea” nr. 45 din 7 noiembrie 2020