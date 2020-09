Important este să impulsionăm imaginația copilului

Pe Dorina am cunoscut-o la Școala Generală ,,2 Octombrie” din Nicolinț, unde predă limba engleză. Și-a ales această nobilă profesie deoarece îi place să lucreze cu copiii, pentru a le dezvolta capacitatea creativă. Purtată de această idee, în cadrul activităților extrașcolare, și-a propus să inițieze câteva ateliere creative. Împreună cu elevii ei talentați, Dorina a reușit să cucerească multe premii, participând la numeroase concursuri de creație artistică.

– În anul 2009 am intrat în învățământ ca profesor de limba engleză. În anul 2010 m-am angajat la Școala Generală ,,Frăție și Unitate” din Seleuș, iar din 2018 lucrez la Școala Generală ,,2 Octombrie” din Nicolinț. Îmi face deosebită plăcere să creez împreună cu elevii, pentru a le dezvolta capacitatea creativă.

– Pe lângă munca de profesor am înțeles că vă place să faceți diferite ateliere cu elevii. Vă rog să ne prezentaţi pe scurt această activitate.

– Consider că este foarte important să dezvoltăm imaginația elevilor. Cu această idee am început să realizez cu elevii diferite ateliere creative. La început am realizat lucruri mai simple, de exemplu, flori de 8 Martie, felicitări și decorațiuni din hârtie pe care elevii le-au dăruit mamelor. Apoi am început să realizăm și decorațiuni din materiale reciclabile, în special decorațiuni de Crăciun și Paști, cu care am amenajat clasele. De trei ani realizăm și ateliere de confecționare a mărțișoarelor, pe care apoi le expunem la Festivalul Mărțișorului de la Petrovasâla. Am realizat cu elevii și trei ”Târguri colorate”, la care am vândut obiectele pe care le-am realizat în cadrul atelierelor creative. Cumpărători au fost părinții, elevii, profesorii și toți iubiori de lucruri artizanale. În acest mod am prezentat activitatea noastră a tuturor. Cu banii adunați am îmbogățit biblioteca școlară, am ajutat un elev al școlii noastre care a avut o intervenție medicală în străinătate, iar în acest an o să procurăm un sistem audio.

Silvia MĂRGAN

