Dr. Ranko Rajović este medic specialist, magistru în neurofiziologie și doctor în științele sportului. Născut în anul 1964 la Belgrad, este întemeietorul asociației MENSA în Iugosavia (azi în Serbia) și al Departamentului pentru supradotați din cadrul Centrului ,,Nikola Tesla” (NTC), membru al bordului directorilor MENSEI mondiale și al Comitetului MENSEI mondiale pentru copiii supradotați.

Sunteți unul dintre specialiștii noștri al cărui nume este cunoscut atât în țară, cât și în străinătate. Care este domeniul cercetărilor d-voastră?

Sunteți medic de profesie. De unde interesul pentru un domeniu în care preșcolarii sunt în prim plan?

În urmă cu zece ani am fost invitat să țin o prelegere la o conferință despre neuroștiințe în dezvoltarea potențialului uman. Au urmat alte invitații numeroase și astfel am început să fac tot mai multe cercetări în acest domeniu. Cu timpul am aflat multe lucruri. I-am ascultat pe educatori și învățători, am aflat cu ce probleme se confruntă.

O constatare m-a făcut să mă dedic în întregime problemei dezvoltării copilului. Anume, la conferințe, unde adesea țineam prelegeri inaugurale, învățătorii mi-au spus părerile lor. Spuneau că observă cum fiecare generație următoare de elevi de clasa I este mai slabă comparativ cu cea precedentă și că abia după prelegerea mea pot înțelege care este problema. Atunci am făcut două cercetări separate și am constatat următoarele: învățătorii observă că elevii au capacități motrice tot mai slabe, au mai puține cunoștințe generale, vocabular din ce în ce mai sărac, atenția scade. Această tendință nu se oprește. Azi e și mai accentuată. Este nevoie de reacție, de o educație pentru părinți, educatori și învățători. Problema constă în schimbarea rapidă a mediului, pentru că mediul influențează puternic asupra dezvoltării creierului, în special în primii ani ai vieții. Trebuie să profităm de descoperirile științifice, să cercetăm în mod activ, să anticipăm problemele, să-i educăm pe toți cei care lucrează cu copiii și astfel să-i ajutăm pe cei din urmă să își atingă potențialul biologic.