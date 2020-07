,,Sperăm că într-o bună zi cimitirele vor fi retrocedate satului”

În momentul de faţă nici legile statului, nici canoanele bisericești nu permit retrocedarea cimitirelor, ci doar cumpărarea acestora.

În unul dintre numerele trecute ale ziarului am prezentat opiniile în legătură cu retrocedarea bunurilor bisericeşti ale unora dintre enoriaşii petroviceni, iar în această ediție atât preotul, cât şi membrii comitetului parohial, cer şi au dreptul la replică. Astfel, cititorii pot analiza şi partea opusă a cazului.

Orice pădure are și uscăturile ei

Preotul Ionel Savu începe prin a spune că este important ca petrovicenii să se mândrească și să se bucure că bunul Dumnezeu a revărsat asupra satului atât de multe daruri. Însăși biserica poartă numele Pogorârii Duhului Sfânt, care e cea mai mare dintre sărbători, deoarece atunci Mântuitorul Nostru Iisus Hristos a revărsat harul Lui sfânt asupra ucenicilor și asupra sfinților apostoli care l-au propovăduit mai departe.

După spusele preotului Ionel Savu, orice pădure are și uscăturile ei. Nu se poate niciodată să fie perfect, dar trebuie întotdeauna să ne păstrăm optimismul, să avem o gândire pozitivă, creștină, pentru că a fi creștin înseamnă nu numai a iubi, ci și a-l accepta pe aproapele așa cum este. Nu e ușor întotdeauna să accepți, pentru că fiind oameni avem și noi limitele noastre, dar important e să nu ne lăsăm la pământ, bântuiți de vreun păcat sau de gânduri ce se pot naște în mintea noastră. Trebuie să ne gândim la Mântuitorul Nostru Iisus Hristos care a îndurat mult mai multe decât noi pe acest pământ. Atunci totul ne va fi mai ușor.

Nu doresc să răspund răului cu rău

Adevărul întotdeauna poate să fie privit din două părți. Unii privesc partea goală, alții partea plină. Improtant e să nu ne dezamăgim niciodată de lucrurile care vin, afirmă atât preotul Ionel Savu, cât şi Ionel Ocolişan, George Susa şi prof. dr. Mircea Măran. Ei nu doresc să răspundă răului cu rău. Din contră, preotul ţine să le mulțumescă pentru ceea ce au făcut. ,,Le mulțumesc și le doresc tot binele din lume. Fie ca bunul Dumnezeu să le dea înțelepciune pentru ca ei să îşi dea seama că uneori nu au făcut neapărat ceea ce ar fi fost cel mai potrivit.

De acum înainte trebuie să se bucure și ei, împreună cu noi. Nădăjduim că totul va fi bine, că într-o bună zi cimitirele vor fi retrocedate satului. Nu putem ști în momentul de față. Nici legile statului, nici canoanele bisericești nu ne permit să facem alte lucruri. Eu însumi, ca preot, m-am bucurat când am aflat că există șansa de retrocedare, însă nu a fost să fie. Ne-au spus că nu există nicio șansă ca cimitirele să fie restituite bisericii pe cale naturală, că pot oferi ceva în schimb. Nu am fost de acord. S-au gândit la o diferență financiară cu care noi nu am fost de acord. Dacă făceam așa, adevărul era așa cum au spus ei, că s-a vândut… Nu am putut accepta acest lucru, pentru că cimitirele sunt locurile unde se află strămoșii cărora noi le suntem recunoscători. Dacă ei nu erau, nici noi nu eram aici”, declară preotul.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteţi citi în săptămânalul „Libertatea” nr.31 din 1 august