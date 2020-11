După localism şi patriotism apar oamenii

Deseori, atunci când urmărim un interviu sau o emisiune la televiziune, la radio, sau când îl citim în presa scrisă, întâlnim indivizi care se declară „mândri că sunt români”. „Păi, bine, şi…” – ar fi o primă reacție. Să fii mândru că ești român e un lucru firesc, dar dacă ne-am gândi mai mult la această propoziție, pe care am auzit-o de atâtea ori, am putea să îi facem o analiză mai aprofundată.

Din postura criticului ne-am întreba ce ar fi dacă individul în cauză nu ar fi mândru că e român. Ei bine, nimic. Tot român ar fi. „To be or not to be” – e cam aceeaşi chestiune (asta în cazul în care nu s-a inventat vreun aparat care să măsoare ,,cantitatea” de românism cu care este înzestrat un individ. Poate că ar fi mai bine dacă românismul s-ar măsura cu o unitate de măsură standardizată).

Mândria este oarbă. Se bazează pe idei preluate care adesea nici nu sunt cântărite. Mai este considerată şi păcat. Demnitatea este însă o virtute care, sădită în caracterul persoanei, aduce prestigiu; atât omului care o are, cât și comunităţii din care face parte. Să fii român demn înseamnă să fii român exemplar, să ai atitudini şi calităţi care nu afectează imaginea neamului din care faci parte în ansamblu. Mai mult decât atât, îi poate oferi din prestigiul tău. Românul demn nu se închină la orice altar şi nu sărută orice mână. El se respectă. Tocmai acest respect îi oferă valoare perenă și nu foloase vremelnice.

Românul cunoaşte sentimentul apartenenţei naţionale, dar nu se bate în piept strigând „Eu sunt român, eu sunt român” atunci când acest lucru este benefic. Atunci când nu îi aduce niciun avantaj, răspunde abia dacă este întrebat a doua oară. Românul demn se gândeşte ce poate să facă pentru neamul său, pentru poporul din care face parte. Ce îi oferă? Românul demn, spre diferenţă de românul care se mândreşte, nu încearcă niciodată să profite de apartanenţa lui naţională care, până la urmă, este una dintre puţinele alegeri pe care le poate face un om.

Pentru ca să fie românul demn, mai ales în spaţiul voivodinean, acesta trebuie să împlinească o condiție sine qua non. Este necesar ca în abordările, viziunile şi raţionamentele sale să depășească patriotismul local şi complexul de superioritate. Nu este uşor pentru că nu suntem obişnuiţi să vedem mai departe decât este zona noastră locală. Nu încercăm să pătrundem în viaţa altui sat a altei comunităţi (cel puţin nu o facem sincer, fără vreun interes ascuns).

Mircea LELEA

