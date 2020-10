EDIȚIA A IX-A A FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE ROMANȚE ȘI CÂNTECE DE PAHAR – ZRENIANIN 2020

Impresii:

Lavinius Nicolaevici din Straja, cadru didactic asociat, drd. al Universității de Vest, Facultatea de Muzică și Teatru:

„Sunt foarte bucuros să mă aflu astăzi la Zrenianin, la Festivalul de Romanțe și Cântece de Pahar și sunt de asemenea foarte mulțumit că am putut să ne întâlnim, fiind alt împejurări, care au schimbat peste tot arta. În lume s-au organizat foarte puține concerte din cauza pandemiei de COVID-19, dar iată că am reușit, cu un număr restrâns de spectatori, să ne întâlnim și să cântâm pentru publicul nostru. Anul acesta s-au prezentat foarte bine soliștii noștri vocali, cu un program destul de dificil de intepretat, dar pe care l-au dus la un bun sfârșit, și aceasta mă bucură. De la an la an, acest festival crește în calitate și sunt mulțumit că după Festivalul Copiilor avem aici participanți care au ajuns la Marele Festival şi la Festivalul de Romanțe, ceea ce înseamnă că avem viitor în ceea ce privește interesul pentru muzică.”

Dorel Cina, președintele Consiliului Marelui Festival de Folclor al Românilor din Voivodina:

„Este foarte frumos că am asistat la un eveniment frumos, o seară de neuitat la Zrenianin. Felicitări organizatorilor, orchestrei și soliștilor că ne-au bucurat cu momente muzicale extraordinare, având în vedere situația cu pandemia. M-a simțit foarte frumos și sper ca tradiția festivalului să continue în anii viitori.”

Dr. Ana Spăriosu, medic pediatru din Zrenianin:

„Ca spectator, am luat parte la toate edițiile Festivalului de Romanțe și pot spune că de această dată manifestrea a fost foarte calitativă. Atât orchestra, cât și soliștii vocali, au dat dovadă de profesionalism și talent. În acordurile muzicale și pe versurile cunoscuților poeți români, am simțit, în această situație de pandemie, mândrie și mulțumire sufletească. Țin să mulțumesc și să apreciez buna organizare a festivalului şi din aspectul respectării măsurilor de protecție, în actuala situație provocată de pandemie.”

Grațiela Brăgean din Ovcea:

„În condiții de pandemie, când este limitat numărul de spectatori, nu am trăit senzații și emoții ca la alte ediții ale Festivalului de Romanțe și Cântece de Pahar, când sala era plină și liber accesul publicului, dar sunt foarte mulțumită de prezentările pe scenă ale interpreților și orchestrei.”

Cristian Fluture din Torac:

„Mă bucură faptul că și la această ediție au fost prezenţi mulţi participanți, în ciuda pandemiei, și m-aș bucura să fie organizate şi alte manifestări culturale. Nu trebuie să permitem să se întrerupă și să dispară activitățile culturale ale amatorilor noștri și să fim inactivi din cauza pandemiei. Am urmărit toate edițiile Festivalului de Romanțe și pot să spun că cea de anul aceasta nu a rămas în urma celorlalte, nici referitor la calitate şi la numărul de interpreți, nici din aspectul prezenței publicului spectator.”

