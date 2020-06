Face prăjituri cu multă dragoste

Elena Juja este printre gospodinele care au înființat Asociația Femeilor ,,Mâini harnice bănățene” din Petrovasâla. Deține mai multe premii la concursuri.

,,M-am încadrat în asociația femeilor în momentul înființării acesteia, în anul 2011. Asociația a fost condusă cu multă dibăcie de consăteana noastră Minerva Ghilezan. La momentul de față în fruntea asociației este Victoria Secheșan, tânăra noastră gospodină care admiră portul și obiceiurile. Împreună cu activistele de la această asociație am cutreierat țara în lung și în lat, am cunoscut obiceiurile și tradițiile altor popoare, ale comunității naționale. Am participat la multe concursuri gastronomice, dar cele mai multe premii le-am obținut la concursurile de prăjituri de casă. Am moștenit această pasiune de la bunica mea, o bucătăreasă excepțională care a făcut prăjituri delicioase. Specialitatea ei a fost ștrudelul. Am preluat rețeta bunicii mele și fac prăjituri gustoase pe care le adoră familia mea și toți care iubesc arta culinară.

Silvia MĂRGAN

