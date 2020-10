ELEONORA DANCIU DIN NICOLINȚ

Să nu uităm portul popular!

Eleonora Danciu este de origine din Iablanca, dar în urmă cu câteva decenii s-a căsătorit și s-a mutat la Nicolinț. A lucrat 24 de ani la fabrica de confecții ,,Kluz” din Vârșeț.

Fiind croitoreasă de profesie, a îndrăgit broderie și croșetatul. Modelarea vestimentație a devenit pentru Eleonora o pasiune la care nu a renunțat. În cursul anilor a făcut o colecție de lucruri de mână pe care le-a prezentat la expoziții.

– Am îndrăgit croșetatul pe când am fost la școala elementară. Această dragoste mi-a inoculat-o bunica. Ea a țesut îmbrăcăminte gospodărească. Am moștenit talentul ei. Mă interesează în mod deosebit croșetatul și modelarea portului popular din satul meu natal. La Nicolinț m-a fascinat portul al vârstnicilor. Am început cu cămăși din bumbac. Ulterior am făcut și lucruri de mână, macrameuri, am croșetat cearceafuri și fețe de masă, ne-a mărturisit Eleonora.

Femeia se mândrește cu exponatele care i-au fascinat pe mulți vizitatori. Cele mai dragi îi sunt împistriturile expuse într-o cameră cu lucruri croșetate. Se declară mulțumită de ceea ce a facut pentru păstrarea portului nicolincean.

Silvia MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 24 octombrie 2020.